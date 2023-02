No vamos a olvidar masacre en Bavispe sólo por la construcción de un camino: familia LeBarón

Los hermanos Bryan, Julián y Adrián LeBarón asistieron, en forma de protesta, a la inauguración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de la carretera Agua Prieta-Bavispe, pues no están de acuerdo que con dicha obra se quiera lucrar con el dolor de su familia.

Previo al evento inaugural, Bryan LeBarón dejó en claro que lo único que buscan es justicia para la masacre registrada el 4 de noviembre de 2019, donde tres mujeres y 6 niños de su familia perdieron la vida.

“Lo que queremos es que se enfoquen a construir la justicia en nuestro caso y que haya resultados, sabemos que fueron más de 100 personas las que participaron, que terminen de detenerlos, que haya sentencias y que se haga justicia en el caso, eso es lo que estamos exigiendo, no lo vamos a olvidar por construirse un camino”, expresó.

Bryan LeBarón dijo que desde hace más de un año no hay avances en el caso, que fue cuando se les notificó que había 31 personas detenidas, pero desde entonces todas las reuniones parecieran la misma, pues no hay novedades, porque ya no hay recursos ni las autoridades están poniendo atención en construir la justicia del caso.

“Entonces para mí, venir a decir que esta carretera es en memoria de las víctimas, es un insulto, es una apuesta al olvido. Dicen les vamos a ayudar con esta carretera y que se les olvide que no hay ningún sentenciado”, exclamó.

El primo de una de las mujeres fallecidas, señaló que la construcción de la carretera sólo servirá para que más familias sigan huyendo, pero ahora de manera más fácil, hacia Estados Unidos. A lo que Julián LeBarón agregó que de igual forma servirá para que los integrantes del narcotráfico sigan moviendo su contrabando y convirtiendo, de punta a punta, en pueblo fantasma toda la Sierra Alta de Sonora.

Ella es mi hija Rhonita y mis nietos. Fueron masacrados en 2019. El presidente @lopezobrador_ hizo el compromiso de arreglar un camino, mañana lo inaugura, pero no nos invitó. Me voy a acercar a ver si me da chance de saludar.



Este es mi pequeño santuario pic.twitter.com/YgfIJB1L7N — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) February 17, 2023

“Sabemos que no fue para las víctimas, se ha invertido miles de millones de dólares en las minas de litio, aquí en esta zona… esta carretera la estaban construyendo antes de la masacre, no e spara las víctimas, es pa las inversiones que tiene el Gobierno, pero quieren matar dos pájaros de un tiro diciendo que también es para las víctimas, lo que nosotros queremos es justicia y por eso estamos aquí manifestándonos”, agregó Bryan LeBarón.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el acto inaugural se limitó a mandar un abrazo a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en 2019.

“Nos comprometimos a hacer justicia y también a hacer este camino… ahora ya está cumplido ese compromiso… A los familiares de las víctimas de la violencia, un abrazo, siempre los vamos a estar recordando a los niños, a las niñas, a las señoras, todos los que perdieron la vida siempre van a ser recordados, van a estar en nuestro corazón”, comentó al concluir su intervención.

Inauguración de la modernización del camino Agua Prieta-Bavispe, desde Sonora https://t.co/pneYKoLQHO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 18, 2023

Carretera, un compromiso con familias afectadas: AMLO

Con una inversión de mil 571 millones de pesos y en beneficio de 80 mil habitantes, Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, donde aseguró que la obra forma parte del compromiso de su parte hacia las familias afectadas por la masacre del 2019, como parte de la justicia que merecen.

Durante el acto inaugural, acompañado del gobernador Alfonso Durazo, López Obrador manifestó que esta carretera resuelve una necesidad histórica de la sierra sonorense para la conectividad y transporte de mercancías entre Bavispe, Agua Prieta, Moctezuma y Hermosillo.

“Esta carretera es un compromiso que hice con la comunidad y también de hacer justicia para resolver el problema tan grave por el asesinato de integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller.

“Un abrazo a los familiares de las víctimas de la violencia, a los niños y señoras, siempre van estar en nuestro corazón, por lo que antes de que yo termine mi encomienda voy a volver a estar en Bavispe”, externó.

El mandatario federal dijo que durante su construcción se generaron nueve mil 960 empleos directos e indirectos, además de que se van a beneficiar más de 80 mil habitantes de Agua Prieta, Bavispe y localidades aledañas, reduciendo a menos de la mitad tiempos de traslado pasando de cuatro a tan solo una hora y media.

AMLO inauguró la carretera Agua Prieta- Bavispe en la sierra de Sonora / Foto: Cortesía | Gobierno de México

Se trata de una inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por el orden de los mil 571 millones de pesos para la modernización de 135 kilómetros de camino rural, de siete metros de ancho con dos carriles de circulación, donde se construyeron además 25 puentes en todo su trayecto.

El ejecutivo federal añadió que también hay otros proyectos encaminados en esta región del estado, por lo que buscará que se concreten antes de que termine el sexenio.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo aseveró que Sonora está recibiendo inversiones excepcionales por parte del Gobierno federal, por 70 mil millones de pesos.

Recordó que de la misma forma con el Plan Sonora va a permitir que haya inversiones en el estado, que generen empleos y bienestar con la producción de litio.

En tanto que el titular de la SICT, Jorge Nuño Lara, abundó que la obra que se pone en marcha rinde honor a las cualidades de la comunidad con una longitud de 135 kilómetros, el cual hace mucho tiempo un camino rural y que hoy es una moderna carretera empezando en el 2015 con 15.8 kilómetros y ahora seguir con la transformación con la visita del presidente.

Con información de Gabriel Benítez