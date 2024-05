Candidatos sin interés en la “3 de 3”

El discurso de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, en cuanto a que se trabajará por la “transparencia” y por acabar con la “corrupción”, se queda corto en los hechos, pues como dice el dicho “el buen juez por su casa empieza”. Y es que según información proporcionada por la comisionada presidenta del Instituto Duranguenses de Acceso a la Información Pública (Idaip), Paulina Compeán, dio a conocer que de los 194 aspirantes a una curul federal y local, solo 11 ya presentaron su “Declaración 3 de 3”.

A pesar de que no es un asunto obligatorio, creo que la iniciativa de todos los candidatos, propietarios y suplentes, deberá estar centrado en que su patrimonio sea público, evidentemente con sus candados en cuanto a la seguridad, pero sí para que los ciudadanos conozcamos qué es lo que tienen antes de ocupar el cargo, y qué es lo que tendrán al final; pues es común que de la noche a la mañana funcionarios públicos o representantes populares terminan con más propiedades, en ocasiones que ni siquiera son proporcionales al sueldo que reciben.

Los electores debemos conocer la situación patrimonial de los candidatos, así como la participación que tengan en empresas para evitar un conflicto de intereses, y la declaración fiscal; esto para tener mejores herramientas al momento de emitir el sufragio, porque hay que dejar en claro que no está mal que gran parte de los candidatos tengan su patrimonio producto del esfuerzo personal o familiar, el problema surge cuando no coincide nada de lo anterior al momento de terminar el encargo.

De pronto son accionistas de empresas, o supuestamente reciben herencias, entre otros argumentos, que en el tiempo en el que se supone deben servir a los ciudadanos, ya duplicaron o hasta triplicaron su patrimonio.

¡Ya hicieron la tarea!

Los 11 candidatos que ya presentaron su “Declaración 3 de 3” son: de la coalición Fuerza y Corazón por Durango, Alejandro Mojica Narváez, Daniela Soto Hernández y Gabriela Vázquez Chacón; en el caso de Movimiento Ciudadano, Gloria Arreola Gamboa, Diana Gabriela Camacho Estala, Alan Espinosa de la O y Zuriel Abraham Rosas Correa; por Morena, Octavio Ulises Adame de la Fuente y Linda Cristel Ontiveros Soria; del Partido del Trabajo, Alberto Arias Medrano y del Partido Verde, Gerardo Villarreal Solís.

Quienes ya llevaron a cabo este trámite, lamentablemente representan apenas el cinco por ciento del total de los aspirantes. Evidentemente quienes ya forman parte de esta lista deberán seguir explotando este hecho, pues de entrada a manera de estrategia puede darles mucho ante la sociedad, pues hablar de transparencia y combate a la corrupción, mientras se potencia que ya presentaron su “Declaración 3 de 3”, habla de coherencia, y hoy más que nunca, cuando el país está polarizado como nunca antes en un proceso electoral, pues este hecho tiene un gran mérito.

IMSS-Bienestar.

Durango es de los pocos estados que aún no firma la adhesión de los servicios de salud al proyecto del Gobierno Federal denominado IMSS-Bienestar, una decisión que me parece acertada por parte de la administración estatal que encabeza Esteban Villegas Villarreal, ya que hasta este momento no hay alguna acción que se haya mostrado de que esta política pública realmente es efectiva, y por más que desde Palacio Nacional se asegure cada dos o tres meses, desde el 2018, que estaremos como en Dinamarca, la realidad es otra.

Y lo considero acertado en el caso de Durango, porque creo que mientras no se garantice que las cosas van a cambiar en beneficio de la población, no es el momento oportuno de adherirse, a pesar de que hay algunas voces que así lo piden, el gobernador ha sido muy cauto en este tema, pues además conoce y ha vivido las necesidades, por lo que en el momento que así lo considere, tomará la decisión acertada.