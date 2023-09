En cartera

De candidatos y escándalos





Tiempos de política, sorpresas y confirmaciones, de chapulines y traiciones. Ya se registraron algunos para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Más lo que se acumule.

Veamos: Omar Hamid García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana, de quien se dice que puntea las encuestas; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, también se registró para buscar la Jefatura de Gobierno de la CDMX, aunque los politólogos hacen referencia de que sólo busca una senaduría, para lograr fuero y poder hacer frente a las miles de muertes causadas por la pandemia, y la gente se pregunta ¿hasta dónde es responsable por las decisiones tomadas?; Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del Estado de Morelos, anunció que no participará en la contienda interna para quienes aspiran gobernarla CDMX, se afirma de su complicidad con el crimen organizado. Una fuerte aspirante es Clara Brugada, ex alcaldesa de Ixtapalapa.

Por la oposición, serán candidatos del Frente Amplio por México, una coalición que agrupa a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD): Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez; Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, afirmó que ella no milita en ningún partido; sin embargo, destacó que ha demostrado ser de la oposición, refirió que dará una propuesta para la elección de candidata por la Jefatura de Gobierno de la CDMX por el Frente Amplio por México.

En febrero de 2023, la polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc afirmó que la política mexicana es ‘un asco’ e ilusionó a miles con su retiro político al finalizar su mandato en octubre de 2024. Sandra Cuevas mintió y rompió su promesa de dejar la política una vez que termine su trienio en alcaldía Cuauhtémoc, reveló sus intenciones de competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Que se espera una elección interna competida en Morena: García Harfuch y Clara Brugada, son los candidatos que los capitalinos mencionan como favoritos. Por supuesto que las condiciones cambian. Hay quienes afirman que no existe una oposición movida. Cuevas y Taboada son las figuras principales de la oposición. García Harfuch es un candidato de unidad porque conviene a los sectores de la clase media.

Cabe preguntarse hasta dónde influirán en la decisión del electorado a la hora de emitir su sufragio, los escándalos de Xóchitl Gálvez, afirmó que sólo fueron 8 párrafos plagiados y afirmó “me apendejé”, cuando había afirmado que en su gobierno no habría rateros y resultó ser ella misma, la UNAM ya señaló que debería presentar un informe sobre el caso. Se encuentra en el ojo del huracán tras ser señalada de haber plagiado 25 párrafos –no 8- de nueve tesis de distintas universidades para titularse como ingeniera. Varios especialistas señalan que esta situación puede afectar la carrera presidencial de Gálvez.

Xóchitl sólo responde de votepronto, sin estrategia, le hace falta un equipo de asesores que le digan oportunamente cuáles son los puntos a enfrentar. O le falta academia, experiencia política, currícula profesional.

¿El plagio tendrá un altísimo costo en la campaña presidencial? Fue convocado el Comité de Ética así como al Consejo Técnico de la UNAM, para delimitar si Xóchitl Gálvez realizó plagio en su tesis de Ingeniera en Computación, el plagio en su tesis es muy evidente, ya que carece de referencias bibliográficas, tiene ideas sueltas y estilos diferentes. Gálvez asume, reconoce sus errores, demuestra compromiso y autocrítica.

Mientras tanto el próximo pasado lunes 25 de septiembre inició el proceso de registro de aspirantes en Morena con el propósito de definir a los candidatos que competirán por la Jefatura de la Ciudad de México y otras ocho gubernaturas que se renovarán en las elecciones del próximo año y las gubernaturas serán en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Hasta el 26 de septiembre se han registrado 187 aspirantes para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o alguna de las 8 gubernaturas anteriormente citadas,