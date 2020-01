Jóvenes volver a pensar

La amenaza

Horrorizado por la ineptitud de los mandos en la salud nacional del actual sexenio, que ni resuelve la demanda de quimioterápicos de los niños con cáncer del Hospital Infantil de México, y con el desmantelamiento del Seguro Popular, por el Insabi, que es un ente del surrealismo de la 4T.

Mi gran preocupación como parte protagónica y público, es si hay realmente la nueva pandemia por el coronavirus de Wuhan, ¿tendrá la capacidad las autoridades sanitarias de hacer frente a esta amenaza?

Realmente los nuevos directivos de la salud pública nacional hasta este momento sólo han mostrado discapacidad e ignorancia para el manejo del sector salud, solo hay que recordar que la Gripe Española: La pandemia de 1918. Ésta, mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo esta rimbombante pandemia fue una de las más graves de la historia moderna.

Sí, si recordamos las calles de nuestra ciudad hace 11 años, 20 de Noviembre y 5 de Febrero. Lucían semivacías, lúgubres, sombrías, la población que se atrevía a salir, sólo con cubrebocas de todos los modelos, colores y hasta burdas improvisaciones, el temor era bien fundado, nos amenazó e hizo estragos el virus de la gripe A(H1N1).

Posteriormente se elevó el nivel de alerta a seis. Se suspendieron clases en los centros escolares, se suspenden eventos masivos, inclusive en muchas Diócesis se suspendieron las misas dominicales, se reportaron compras de pánico en los supermercados, terribles recuerdos los que lo vivimos como personal de salud y como sociedad civil, y finalmente el presidente de México dio un mensaje a la nación el 4 de mayo de 2009, con respecto a la reanudación escalonada de las actividades estudiantiles y productivas del país, debiendo tener todavía en cuenta los cuidados higiénicos. Cómo no olvidar.

Posteriormente, 11 años después nos vemos enfrentados a otra enfermedad: El coronavirus de Wuhan, una misteriosa infección respiratoria, ha enfermado a unas 300 personas en Asia y una persona en los Estados Unidos, según los recuentos oficiales. Es probable que otros casos no hayan sido reportados hasta ahora. El brote comenzó en un mercado clandestino de mariscos y aves de corral vivas, en Wuhan.

El virus puede propagarse de persona a persona, según un destacado científico chino, pero no se sabe con qué facilidad. Investigadores en China han “identificado inicialmente” el nuevo virus, un coronavirus, como el patógeno detrás de una misteriosa enfermedad neumónica que ha enfermado a 59 personas en la ciudad de Wuhan y ha causado pánico en la región central de ese país y con la consecuente ira y la frustración que sufren los residentes de Wuhan alineados en hospitales que buscan diagnóstico y tratamiento para la tos y la fiebre. Mientras que el personal médico informó de la falta de equipo de protección crítico, como respiradores, máscaras y gafas.

Mientras, la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión el miércoles para decidir si declarar el brote de coronavirus como una emergencia de salud internacional y el cual fue rechazado. Hasta el momento un hombre de 30 años en el estado de Washington está infectado con el coronavirus Wuhan, el primer caso confirmado en los Estados Unidos de la misteriosa infección anunciaron el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el martes pasado y en nuestro país aún no aparece el “paciente 0”, el caso sospechoso de Reynosa, Tamaulipas, finalmente fue descartado, un estudiante de nacionalidad china que llegó a Morelia, Michoacán, desde el país asiático hace aproximadamente 10 días.

El joven se presentó ante la Secretaría de Salud al presentar síntomas que podrían estar relacionados con el virus, sin embargo también el ese mismo día, la Secretaría de Salud detectó otros tres casos en Tepatitlán, Jalisco, aunque hasta el momento no han podido confirmar que efectivamente padezcan la misma cepa. Siendo lo último, que la Organización Mundial de la Salud decidió el jueves pasado no declarar el brote de coronavirus de Wuhan como una emergencia mundial, a pesar de la propagación de la peligrosa infección respiratoria de China a al menos otros cinco países.

Aunque la enfermedad ha llegado más allá de China, el número de casos en otros países aún es relativamente pequeño, y la enfermedad no parece extenderse dentro de esos países, dijeron funcionarios de la agencia. De los 584 casos reportados ahora, 575 de ellos y todas las muertes han sido en China, según la OMS, “en este momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China”, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

“Eso no significa que no va a suceder”. “No se equivoquen”, dijo. Esta es una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia de salud global. Y deseamos que sea una realidad, porque en nuestro medio sería una hecatombe médica, el sistema de salud del país está en caos.

Fluctuat nec mergitur “Es sacudido por las olas pero no se hunde”. tomymx@me.com