Jóvenes volver a pensar

El coronavirus ¿de dónde proviene?

Este pequeño organismo compuesto de RNA (acido ribonucleico) de un tamaño aproximado de 88 a 220 nm de diámetro, que tiene al mundo entero en pánico, ciudades sitiadas, países cerrados, cancelación de eventos deportivos y ¿por qué no? la cancelación de los juegos olímpicos, y actualmente desgraciadamente con enfermos y defunciones en todos los continentes.

Es casi seguro que la OMS pueda declarar una pandemia, que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, nosotros tenemos la experiencia de hace 11 años de haber sufrido, y ya nos damos cuenta la severidad y el peligro que implica, este tipo de hechos biológicos, y sobre todo que actualmente nuestro país se encuentra viviendo una gran crisis en la infraestructura de salud, el desabasto de insumos y medicamentos al IMSS, SSA, ISSSTE y ¡hasta la desaparición del Seguro Popular!

Deseamos que no ocurra ya que nuestra situación de la sanidad pública está en un estado desastroso. Pero… de dónde proviene este virus, que ahora también ha mutado su nombre a COVID-19, y es una enfermedad respiratoria que produce fiebre, tos y dificultad respiratoria. Algunas personas han muerto. Otras personas no presentan síntomas o sólo tienen síntomas leves. El COVID-19 es causado por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).

Este es el coronavirus más reciente que afecta a los humanos. Se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, Los científicos están urgidos de identificar la fuente del coronavirus que está causando estragos en todo el mundo. Hace tres semanas, científicos chinos sugirieron, sobre la base de análisis genéticos, que el pangolín escamoso que come hormigas era el principal sospechoso.

Pero los científicos ahora han examinado esos datos, junto con otros tres estudios sobre el genoma del coronavirus de pangolín publicados la semana pasada, y dicen que, aunque el animal sigue siendo un contendiente, el misterio está lejos de resolverse.

Los científicos suponen que el virus saltó a las personas de un animal, como se ha visto con otros coronavirus; por ejemplo, se cree que el virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) saltó a los humanos desde las civetas en 2002. Docenas de personas infectadas al comienzo del brote actual trabajaron en un mercado de animales vivos en la ciudad china de Wuhan, pero las pruebas de muestras de coronavirus encontradas en el mercado aún no han identificado una fuente.

Tres equipos chinos separados están tratando de rastrear el origen del coronavirus, incluido un grupo del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, y uno de la Academia de Ciencias de China. Investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China en Guangzhou sugirieron pangolines como la fuente animal, en una conferencia de prensa el 7 de febrero. Los pangolines son muy buscados en China por su carne y sus escamas; estos últimos se usan en medicina tradicional.

Aunque las ventas del animal están prohibidas en China como parte de una prohibición mundial, todavía se introducen de contrabando desde un puñado de países del sudeste asiático y africano. Los investigadores dijeron que habían encontrado un coronavirus en pangolines de contrabando que era un 99% de compatibilidad genética con el virus que circulaba en las personas. Hasta ahora, la coincidencia más cercana al coronavirus humano se ha encontrado en un murciélago en la provincia china de Yunnan.

Un estudio publicado el 3 de febrero descubrió que el coronavirus del murciélago compartía el 96% de su material genético con el virus que causa COVID-19. Los murciélagos podrían haber transmitido el virus a los humanos, pero existen diferencias clave entre los sitios RBD en los dos virus. Esto sugiere que este coronavirus de murciélago específico no infectó directamente a las personas, pero podría haberse transmitido a las personas a través de un huésped intermedio, dicen los investigadores. Los documentos plantean más preguntas de las que responden, dice Jiang Zhigang, ecologista del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias en Beijing.

Él pregunta, si los pangolines son la fuente del virus, y vinieron de otro país, ¿por qué no ha habido informes de personas infectadas en ese lugar? Sara Platto, quien estudia el comportamiento animal en la Universidad Jianghan en Wuhan, teme que toda especulación sobre la fuente de los pangolines pueda llevar a las personas a matarlos. Las civetas fueron asesinadas en masa después del brote de SARS. “El problema no son los animales, es que nos ponemos en contacto con ellos”, dice Platto. Conclusión: Los pangolines son el principal sospechoso, pero una gran cantidad de análisis genéticos aún no han encontrado pruebas concluyentes… “In albis” en blanco.

Le agrego las fuentes médicas:

Xiao, K. y col. Preimpresión en bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.02.17.951335 (2020). Lam, TT-Y. et al. en bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.02.13.945485 (2020) Liu, P. y col. en bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.02.18.954628 (2020).





tomymx@me.com