La campaña continúa

Al parecer el presidente no acatará dejar sus mañaneras, aunque el INE le señale que deba hacerlo porque así lo indica la Constitución, mientras pasan las elecciones del próximo 2021; lo que ahondará con mayor razón la acérrima animadversión que tiene en contra del INE.

Ni ante el ataque a García Harfuch, considerará tener alguna guardia especial, pues su egolatría es tan colosal, que ha de discurrir que, si le llegaren a quitar la vida ante un atentado será un héroe nacional, y es lo que pretende, aunque no tenga con qué.

Las mañaneras constituyen una magnífica campaña, incluso con sus pseudo periodistas a modo, que incluso en lugar de preguntar van a adular al presidente, o bien, a formular las preguntas que previamente les indican, aunque ilógicas o llenas de pleonasmos, pero dan pie a que el presidente continúe en campaña, se exprese y queme a quien tenga que llevar a la hoguera y, por supuesto autoelogiarse.

Para muchos nos puede causar gracia, tanto las preguntas como las contestaciones que se hacen en las mañaneras, pero a los feligreses del mesías, lo que se diga, lo reciben con euforia y festejan como algo increíble, sorprendente y extraordinario.

El lunes pasado, un personaje que ya es pieza clave en las mañaneras, nada menos que, Lord Molécula, quien por sus preguntas, aunque no lo vean, se puede calcular el tipo de persona que es, quien después de arremeter contra algunos periodistas, que sí son de verdad, señalaba que eran voceros del régimen neoliberal y que, estaban rebasando la línea de libertad de expresión.

Hizo la siguiente pregunta al presidente: “¿La Secretaría de Gobernación a través de radio y televisión, podría hacerles un exhorto a conducirse con respeto, con que no hagan MENTIRAS FALSAS?”. Con estas expresiones, casi podría asegurar que el siguiente texto, que por ahí localicé, es de Lord Molécula, que indica: “Para entrar dentro del tema, personalmente en mi opinión, desearía reiterar, que se acaba de acabar lo que posteriormente después, sacaron para fuera”.

Bueno, como vemos a Lord Molécula, creo que es mucho pedirle que evite los pleonasmos.

Y ya que me he metido a señalar los pleonasmos, en el trabajo que yo realizo, exijo que la redacción verificada tenga la sintaxis requerida. Por supuesto, muchos se quedan con el ojo cuadrado porque desconocen de qué estoy hablando, pues ignoramos nuestra gramática castellana.

Pero, también vale la pena comentar que, aunque leyendo, el señor presidente, este 17 de junio expresó: “México siempre votará a favor de la no violencia guiados por el principio del presidente Benito Juárez García, de que entre los individuos como entre las naciones EL DERECHO AL RESPETO AJENO ES LA PAZ”.

Aunque poetas y oradores en ocasiones alteran el orden habitual o convencional de las palabras, que es lo que en gramática conocemos como hipérbaton, figura retórica utilizada, sobre todo en la poesía, para dotar el texto de expresividad, intensidad o belleza, así como para imprimirle cierta extrañeza, intriga o profundidad al lenguaje, pero que, no es propio que se haga en ninguna frase célebre.

Al respecto, deseo comentar que tengo un buen amigo que venera a su presidente, quien, con relación al cambio realizado en la frase de Benito Juárez, textualmente me indicó: - “El orden de las palabras es secundario”.

Sin lugar a duda que, por defender a su mesías hará eso y muchas otras cosas más, pero, como lo señalé anteriormente, en una frase célebre, no es correcto que se cambie el orden de las palabras, y en otras frases tampoco, pues se altera o cambia su contenido y significado.

Podría decir la frase: “La lucha por la gloria es permitida”, pero si cambio el orden de las palabras para decir: “La gloria por la lucha es permitida”, cambia todo el sentido.

Si bien, son notorios los paleros en las mañaneras, y los dislates al micrófono, la feligresía seguirá aplaudiendo no obstante estén como el niño de “San Antonio”: Si para algunos el orden de las palabras es secundario no obstante se cambie la esencia del mensaje, tal vez tengan como secundario también, la vertiginosa caída económica del país, que no es nada más por la pandemia; las cancelaciones de las inversiones que en forma descarada evitan que miles de personas obtengan trabajo, así como el ahuyentar inversionistas tanto locales como extranjeros; que el crimen avance descomunalmente, pues tan sólo el miércoles pasado se dieron a conocer 92 asesinatos de personas en un mismo día.

El huachicol continúa, a pesar de las dádivas y haberles dado la queja a sus mamacitas; la pandemia sigue sin control y ya ocupamos el sexto lugar mundial en fallecimientos por tal calamidad; la escasez de medicinas en cualquier parte; la reducción de presupuestos en todas las dependencias so pretexto de aumentar las dádivas a los "ninis" y al beisbol;

Regalos de millones de dólares a países extranjeros, mientras en el nuestro la necesidad apremia; que no obstante haber manifestado AMLO, que su política exterior la manejaría desde el interior y no saldría del país, y recordando lo que el primero de febrero de 2017 manifestó, “que el tratado comercial con Estados Unidos podía esperar y que, debía presentarse una denuncia en la ONU contra Trump por violación a los derechos humanos y discriminación racial”, pero ahora, ya tiene preparadas sus rodilleras para el próximo miércoles y llegar con Trump sacrificando la dignidad de su pueblo, y engordarle el caldo para sus próximas elecciones.

Y aunque no haya cumplido absolutamente nada de lo que prometió en su anterior campaña, continúa con ella en sus mañaneras, viajes de exhibición como si eso fuera gobernar.

