La cuenta y la razón

¿Qué son los CETES?





Los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como CETES, son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal de México. Su propósito es obtener financiamiento del público inversionista a corto plazo. Aquí te explicamos qué son, cómo funcionan y cómo puedes invertir en ellos.

Los CETES son títulos de crédito al portador que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal, con el objetivo de financiar el gasto público. Estos certificados representan una promesa incondicional de pago por parte del gobierno a la persona que los adquiere.

Es importante conocer cómo funcionan, cuando inviertes en CETES, básicamente estás prestando dinero al gobierno mexicano por un periodo determinado. A cambio, el gobierno se compromete a pagarte el valor nominal del certificado más un rendimiento o interés al finalizar dicho periodo.

Para invertir en CETES es bastante sencillo y accesible para cualquier persona. Puedes hacerlo a través de la plataforma CetesDirecto, la cual fue diseñada para facilitar la inversión en estos instrumentos de manera directa y sin intermediarios. Invertir en CETES tiene varias ventajas:

Seguridad. - Al ser emitidos por el Gobierno Federal, los CETES son considerados una inversión de bajo riesgo.

Accesibilidad. - Puedes comenzar a invertir desde cantidades pequeñas.

Liquidez Ofrecen diferentes plazos de inversión que van desde 28 días hasta un año.

Rendimientos. - Aunque no son los más altos del mercado, proporcionan una tasa de interés competitiva respecto a otras opciones de inversión segura.

Los CETES son una excelente opción para quienes buscan una inversión segura y con rendimientos garantizados. Si estás interesado en preservar tu capital y obtener ganancias fijas, los CETES pueden ser una alternativa adecuada para ti. Recuerda que es tu patrimonio el que estas invirtiendo. Ten cuidado con otro tipo de inversiones que no se encuentran reguladas y que ofrecen tasas que no son creíbles. Recuerda si parece muy bueno para ser verdad, es porque no es bueno.

Los CETES son una herramienta valiosa para la gestión de las finanzas personales y pueden formar parte de una estrategia diversificada de inversión. Es importante que los interesados en adquirir CETES se informen adecuadamente y consideren su perfil de riesgo antes de realizar la inversión. Recuerda siempre apoyarte y consultar antes de realizar cualquier inversión y considerar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Nos leemos la próxima.





Contador Público Profesionista Certificado en Fiscal por el IMCP y Maestra en

Derecho Fiscal correo: abvargas@hvcontadores.org