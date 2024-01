La grilla del pájaro

2024, primera evaluación para los gobiernos





Inicia el 2024 lleno de expectativas políticas por la importancia que reviste el proceso electoral de mitad de año, donde además de la renovación de Poder Ejecutivo Federal, más de 20 mil posiciones estarán en juego a lo largo de todo el país. En el caso de Durango, esta elección será la primera evaluación, por parte de los ciudadanos, de los gobiernos estatal y municipal, quienes estarían prácticamente en su segundo año de administración.

Tanto Esteban Villegas Villarreal, como Antonio Ochoa, llegaron a los gobiernos en el proceso electoral del 2022, y el año pasado no fue electoral, por lo que en éste será la primera “aduana” de lo que perciben los ciudadanos en torno al trabajo que han desarrollado a lo largo de este tiempo, pues si bien existe un voto “en cascada” respecto a lo que sucede a nivel nacional, como en el caso del 2018, también es una realidad que los ciudadanos hemos sido más selectivos a la hora de participar, de ahí que a nivel nacional podría inclinarse la preferencia hacia un lado, y en lo local hacia otro.

El gobernador del estado me parece que ha sido muy preciso respecto al momento que atraviesa su administración, pues si bien existen algunos pendientes que los propios duranguenses han expresado, sobre todo lo relacionado al desfalco de la pasada administración, creo que Villegas Villarreal ha ido poniendo en orden poco a poco el “tiradero” que recibió, y eso no es una tarea que se haga en poco tiempo, y hasta el momento sí se ha dado muestra de ello. Los procesos legales llevan su curso y quizá en este año se puedan ver resultados respecto a las investigaciones, incluso antes de que el ex mandatario pueda tener acceso a una curul federal, como se ha venido manejando dentro del Partido Acción nacional, algo que sin duda sería un gran error para la alianza que hacen con el PRI y PRD.

El gobierno de Esteban Villegas ha privilegiado, entre otros rubros, la parte social, lo más sensible de cualquier ente gubernamental, y ello de manera natural le permite un mayor contacto con los ciudadanos, que seguramente se traducirá en votos el primer domingo de junio. Por otro lado, si este año se logran cristalizar resultados de las giras de promoción, y con ello se generan plazas laborales, creo que también eso le brindaría una buena calificación por parte de los duranguenses. Me parece que este año será clave para que esto se pueda concretar.

Por parte de la administración municipal, que encabeza Toño Ochoa, creo que la clave para que los ciudadanos reafirmen la confianza en su trabajo, traducido en las elecciones de junio, dependerá en gran medida de los resultados que se brinden en acciones como la pavimentación y los servicios públicos, pues en el primero de ellos, y considerando que es una herencia que durante años tienen que afrontar todos los gobiernos de la capital, creo que deberán ser más visibles esos resultados, pues a pesar de las cifras que se manejan en relación a los metros cuadrados de bacheo, creo que deberá ser una prioridad la pavimentación de calles y avenidas completas, no solo el bacheo.

Sin duda algo que se le habrá de reconocer en las urnas en junio próximo, me parece que será la creación y consolidación de los comedores comunitarios, donde se atiende a miles de duranguenses, uno de los compromisos de campaña que Toño Ochoa ha ido cumpliendo. Y es que esto habla también de políticas públicas dirigido a sectores vulnerables, como en los niños, quienes tienen la posibilidad de hacer algunas comidas durante el día, lo que les permite un mejor desenvolvimiento en la parte educativa. Un acierto que deberá traer una buena calificación para esta administración de la capital.