La grilla del pájaro

En marzo el “humo” blanco en Morena





Prácticamente inmersos ya en el proceso electoral de junio, los partidos políticos a nivel local han ido definiendo poco a poco sus estrategias, supongo que de acuerdo a una valoración interna que les permita ir determinando las candidaturas. Y es que en el caso de Morena, de acuerdo a la versión del vocero en la entidad, Milton Eloir López, los abanderados para los 15 distritos electorales locales, se estarán anunciando hasta el próximo 28 de marzo, algo que de manera natural tendrá complejidades logísticas y de operación.

Y es que si tomamos como referencia el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), si Morena nombra en esa fecha señalada a sus candidatos, sería justo un día antes de la fecha estipulada para el cierre de registros, que será del 22 al 29 de marzo. Es decir, prácticamente en el límite, y si los acuerdos no se dan en los días previos, me parece que unos minutos antes del cierre se estarán repartiendo los distritos, como ya ha ocurrido, algo que no le abona mucho a un instituto político que debe estar apostándole a la realización de procesos de selección transparentes y oportunos.

Además de lo anterior, el calendario del IEPC también establece que el desarrollo de las campañas constitucionales estarán comprendidas entre el 10 de abril al 29 de mayo, es decir, sacar a sus abanderados el 28 de marzo, solo 12 días previos del arranque, me parece que dejaría a los 15 candidatos en cierta desventaja respecto a los partidos que conforman la alianza “Fuerza y Corazón por Durango”, así como los de Movimiento Ciudadano, quienes para esas fechas ya deberán de tener prácticamente todo listo, en cuanto a publicidad, para que sea distribuida en los tiempos en mención.

En el caso de que Morena sí lleve hasta ese escenario los nombramientos, creo que se creará una enorme “brecha” de posicionamiento territorial, porque sin duda el primer tercio de la campaña lo estarían desperdiciando en asuntos de organización, porque cabe señalar de acuerdo a las últimas modificaciones a las normas electorales en nuestra entidad, los candidatos a llegar a una curul del Congreso del Estado solo tendrán 50 días efectivos para llevar a cabo el proselitismo, si parte de este tiempo se usa en asuntos organizaciones, limitará tener mayor presencia a lo largo y ancho de cada distrito, sobre todo los que implican mayor extensión.

Me parece que Morena deberá replantear su estrategia en cuanto a los tiempos, pues eso le permitirá llegar más fortalecidos a la contienda, pues la experiencia que se ha dado en anteriores procesos, de hacer el registro en el último instante, ha dejado a varios perfiles molestos. Si por otra parte eso es precisamente lo que se busca, y solo registrar a quienes la dirigencia busque, a pesar de las encuestas y posicionamiento, entonces la repartición les dará resultados, pero difícilmente serán resultados positivos en las urnas.

Sin duda la dirigencia morenista está “jugando con fuego” en este proceso en lo local, porque habría que agregarle a todo lo anterior, que en el proceso para renovar el legislativo en la entidad, van separados del Partido del Trabajo respecto a lo federal que van juntos, y ello de manera natural implica tiempo para que la gente pueda diferenciar a los candidatos en una alianza en lo federal, y por separado en lo local, y llevar todo al “cuarto para la hora” también dificultará posicionar cómo se deberá emitir el sufragio. Así de simple, Morena podría autoflagelarse políticamente si lleva todo hasta el final.