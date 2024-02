La grilla del pájaro

Presentó AMLO la “bandera electoral” de Morena





El Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó 20 iniciativas, 18 de ellas a la Constitución y dos más a leyes secundarias, una acción que ya había manifestado que haría justo cuando se conmemorara un aniversario más de la promulgación de nuestra Carta Magna. Sin duda el Ejecutivo Federal tiene perfectamente medidos los tiempos en los que marcará la agenda, ya que esto no será más que una “bandera electoral” que utilizará Morena y sus candidatos en la elección de junio.

Y es que basta con hablar de algunas de las propuestas para darnos cuenta que tan solo es una estrategia electoral. De entrada lo hace justo a menos de siete meses que concluya su mandato constitucional, introduciendo temas que ya han sido rechazados por la oposición en el Congreso de la Unión, pues tan solo de las 20 iniciativas que acaba de mandar al Legislativo, 18, al ser constitucionales, requerirán la mayoría calificada de los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Congreso, algo que su partido no tiene en este momento, como sí lo tuvo en el primer trienio de su administración.

La iniciativa que propone reformar al Poder Judicial, donde se destaca que los ministros de la Suprema Corte sean electos mediante el voto libre y secreto de los ciudadanos, así como magistrados y jueces, me parece que es un asunto que a todas luces la oposición no aprobará, pero creo que ese justamente es el “chiste”, porque esa negativa de los partidos adversos a López Obrador, le servirá de “bandera” a Claudia Sheinbaum para la campaña, señalando y culpándolos de no querer que el Judicial de democratice, una narrativa que ya usó el propio Presidente en años anteriores, incluso como candidato. Y es que no le bastará a la ex jefa de gobierno de la CDMX con solo decirlo, creo que si quiere sacarle “provecho” electoral deberá ser muy convincente para lograrlo.

Otro elemento que destacó López Obrador es en materia electoral, donde propone la reducción de diputados y senadores plurinominales, así como los de primera minoría, dejando a San Lázaro con 300 curules y a la Cámara Alta solo con 64; algo que en lo personal me parece una buena decisión, pero será de nuevo que la oposición esté en contra, tan solo por el hecho de que los propios dirigentes de la alianza PRI, PAN y el PRD serán parte se este beneficio electoral, perfiles que incluso no ganan una elección en este momento, por lo que será natural que se rechace. Y de nuevo, esta será una “bandera electoral” de Morena, quienes habrán de señalar que la oposición está en contra de que haya ahorros en el Poder Legislativo.

En cuanto a las pensiones, existe una clara visión de qué se debe hacer, y me parece acertado, el problema es que no se dicen los cómo, pues se habla de crear un “fondo semilla” por el orden de los 64 mil millones de pesos para subsanar las reformar de 1997 y del 2007; pero no se informa de dónde saldrán los recursos. En este sentido la oposición se dijo de acuerdo en apoyar la propuesta, solo si se dice de dónde saldrá ese recurso. Y evidentemente será otro argumento del lado morenista para desacreditar a los partidos de oposición, señalándolos de no querer defender a los trabajadores que ya se jubilaron o que están en proceso.

Esta última iniciativa desde luego tiene todo el tinte electoral posible, pues se habla de millones de mexicanos que se encuentran en esta situación, que el momento de retirarse luego de muchos años de servicio, lo hagan no con la totalidad de su salario, si no con porcentajes mucho menores, y desde luego todas estas personas serán susceptibles de comprar esa imagen negativa de la oposición y respaldarán el proyecto de la Cuarta Transformación. La ecuación es sencilla, el Presidente quiere ganar más, en las urnas, que perdiendo en el Congreso.