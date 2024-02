La grilla del pájaro

La tómbola de los del partido Morena





La tarde del miércoles y la madrugada del jueves, Morena dio a conocer los resultados de su método de selección para ubicar las posiciones de quienes habrán de llegar al Congreso de la Unión por la vía de la representación proporcional, y aunque a muchos nos pudiera parecer una farsa la dichosa tómbola, porque finalmente quedan como se palomea en Palacio Nacional, creo que esto le permite a la dirigencia nacional hablar de que es un procedimiento transparente, obvio para evitar reclamos por parte de la militancia.

El proceso que se sigue al interior de este instituto político, luego de la aprobación de los registros, es mediante esta tómbola, donde se selecciona a la militancia, y posteriormente se eligen a los integrantes del consejo, es decir, si no salen mediante el azar pueden hacerlo vía acuerdo de este órgano interno morenista. Quizá resulta viable, pero el engaño me parece que se da en la asignación de las posiciones, porque en este “sorteo” solo se selecciona quién irá en las listas, pero no se somete a este proceso la posición, que sería lo natural para que esto tenga una verdadera credibilidad, porque es muy sencillo, sí, se asegura ir en las listas pero puede ser en un lugar donde no llegarán, y en cambio la dirigencia es quien determina el número que les corresponde, dejando a los que más les interesan en los primeros lugares.

En el caso de Durango por ejemplo, Marina Vitela no apareció en la tómbola ni para el Senado de la República ni para la Cámara de Diputados, sale su candidatura del método seleccionado para los consejeros, y derivado de los acuerdos políticos la madrugada de ayer Mario Delgado publica las listas donde está en el tercer lugar de la primera circunscripción. Insisto, si se aplicara la transparencia y legalidad en este “sorteo”, sería justo dejar al azar el lugar que les correspondería. Ahora, los grupos en la entidad que han estado en contra de la posible aspiración de la ex candidata al gobierno del estado deberán estar valorando ese respaldo a sus candidatos de mayoría relativa, porque de forma indirecta también estarán votando por los plurinominales, como el caso de la lagunera.

Otro ejemplo de que este método obedece más a un acomodo por intereses personales de Palacio Nacional, es en relación a la lista de “pluris” al Senado de la República, donde resulta que “casualmente” Adán Augusto, Citlalli Hernández, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, el hermano de AMLO, José Ramiro López Obrador, Javier Corral, entre otros, aparecen en las primeras posiciones, bueno hasta el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer Verdugo. ¿Cómo se le explica eso a la militancia?

Desde luego que esto de los “compadrazgos” para las posiciones plurinominales no es nuevo, y Morena no es el único que lo hace, durante muchos años durante la hegemonía del PRI, y ahora con la asignación de los lugares a la Cámara Alta de la alianza “Fuerza y Corazón por México” también quedó de manifiesto, donde es hasta cierto punto una “normalidad” política. El asunto que me es preciso señalar, es que en el morenismo quieren ponerse el “disfraz” de transparentes, y resulta que no es así, porque siguen copiando las malas prácticas de antaño, esas que decían que erradicarían, por eso los mexicanos creyeron en ese proyecto.

Otros dos duranguenses que aparecieron en las listas para San Lázaro, son Manuel Espino, que está en la octava posición de la quinta circunscripción, e Ignacio Aguado, que aparece como suplente del lugar número 12, donde el propietario es Carlos Palacios Ventura. Si bien nada está escrito para la elección de los legisladores federales, creo que el trabajo que realicen tanto los de mayoría como los “pluris” deberán tener muy en claro la responsabilidad que habrán de enfrentar, pues su trabajo sin duda será factor en beneficio de Claudia Sheinbaum.