La grilla del pájaro

El revulsivo que necesitan las campañas federales





Estamos casi por llegar al primer tercio de las campañas federales y aún existe la percepción de que no terminan de “prender” entre los ciudadanos, derivado de varios factores que a continuación comentaremos. Lo que es una realidad es que los abanderados de todos los partidos a una curul federal deben tener un revulsivo que los pueda catapultar para hacer sinergia social, y que ello se traduzca en votos el próximo mes de junio.

De entrada me parece que esta nueva dinámica que necesitan los candidatos federales, radica mucho en torno a que aún no inician las campañas para la renovación del Congreso del Estado, pues ello les permitirá tener mayor presencia territorial con los aspirantes a los 15 distritos electorales locales, porque en honor a la verdad, y luego de 22 días de campaña, solo existen algunos “destellos” de candidaturas que si no fuera por eso, literal ni siquiera parecería que estamos inmersos en esta elección tan importante para el país.

A partir del 10 de abril dan inicio las campañas para el Legislativo Estatal, y veremos ese cambio de dinámica, de entrada porque los aspirantes al congreso tendrán menos tiempo para hacer proselitismo y deberán tener ese revulsivo en el proceso, aunado a que el territorio que deberán recorrer es más corto, en relación a los federales, de ahí que los escenarios cambien, y sobre todo que así lo percibamos los ciudadanos.

Desde luego influye que hasta este fin de semana no habíamos tenido la presencia de las candidatas presidenciales, y de una u otra forma ello genera otra percepción por la convocatoria que se da, y son foros donde los aspirantes duranguenses aprovechan esa cobertura mediática para seguir dándose a conocer. Porque de no ser por estas oportunidades muchos seguirían “nadando de muertitos”, sin generar nada en favor de su causa electoral.

Sin duda hay casos verdaderamente rescatables, y esto es proporcional al interés que los candidatos tiene por obtener la victoria, es decir, quien trae más movilidad es porque sí está haciendo lo que les corresponde, es el caso de Gaby Hernández “la china”, a quien en lo personal he visto con mayor presencia en redes y medios, con una buena cantidad de municipios recorridos hasta el momento, lo que habla de ese oficio que tienen ella y su equipo por mantener cercanía con la gente, y que cuando se den estos revulsivos de los abanderados locales y la presencia de Xóchitl Gálvez, ella crecerá en cuanto a esa percepción.

Su compañera de fórmula, Gina Campuzano también ha mantenido buena dinámica social y mediática, pues ambas saben que tienen una extraordinaria posibilidad de llegar a la Cámara Alta, y en el caso de la panista ha enfocado mucho sus “baterías” electorales en la capital y en La Laguna, donde se concentra el mayor porcentaje de población, algo que me parece terminará redituándole.

En ese orden, Jorge Salum ha tenido también una agenda destacada en los municipios, su estilo más territorial seguramente los enfocará a los municipios más grandes, pues el tiempo no alcanzaría para recorrer todo el estado; y en el caso de su compañera de fórmula, Karla Tello, ha sido escasa su presencia en la capital, algo que deberá estar pensando en mejorar, y no centrar todo en La Laguna.

A quienes si percibo muy atrás, en cuanto a la movilidad política natural de una campaña, es a los abanderados de la coalición que encabeza Morena, junto al PT y al Partido Verde, Margarita Valdez y Gonzalo Yáñez, incluso pareciera que hasta hoy ni siquiera están en campaña, no sé si por falta de coordinación, equipo, recurso, o simplemente porque se sienten seguros. El caso es que no se les ve por muchos lados.