La grilla del pájaro

De los “pluris”, podría salir la coordinación priista





Esta semana el dirigente estatal del Revolucionario Institucional en el estado, Ernesto Alanís Herrera, dio a conocer la lista de los candidatos plurinominales al Congreso del Estado para la próxima Legislatura, donde de ésta es muy probable que salga el o la responsable de la coordinación de la bancada tricolor.

De entrada me parece una lista que incorpora perfiles distintos a los que hemos estado acostumbrados a ver, y quienes, de llegar a una curul estatal, tendrán la función de generar los equilibrios tanto en la Legislatura como dentro de la propia bancada, de ahí la importancia que de los “pluris” exista la posibilidad de que se nombre a uno de estos perfiles para asumir esa responsabilidad. Desde un análisis propio me parece que quienes podrían tener esa tarea serían Rocío Rebollo Mendoza o Ernesto Alanís Herrera.

Y es que me parece que en el caso de la ex alcaldesa lagunera, y ex secretaria de bienestar en Durango, Rocío Rebollo, que ocupa la primera posición, era algo muy probable que se diera luego de las negociaciones que hubo para que fuera dentro de la fórmula al Senado de la República, y que por decisión de las dirigencias nacionales de los partidos de Fuerza y Corazón por México, tuvo que haber ese ajuste. Creo que además de que esta coalición también busca darle un papel importante a los perfiles laguneros en esta elección, Rebollo Mendoza tiene todas las capacidades para desempeñar un buen papel en el Congreso del Estado, dada también su experiencia en el legislativo federal y en la función pública.

Si alguien ha demostrado disciplina dentro del ejercicio de la política es precisamente Rocío Rebollo, por ello no se debe descartar que asuma la coordinación de la bancada priista, pues además cuenta con una buena relación con el resto de los candidatos a diputados locales, y quienes tengan la posibilidad de ocupar un escaño, no la verían mal como coordinadora, pues además ha demostrado que tiene buen manejo político y sabe construir acuerdos.

En el caso del dirigente estatal del tricolor, Ernesto Alanís Herrera, que ocupa el segundo lugar de la lista, tiene también altas posibilidades de asumir la coordinación, y en su momento, de acuerdo a lo que establezcan las bancadas de la próxima Legislatura, ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo); pues además de que ha sido el artífice en la construcción de las candidaturas locales, su buena relación con el gobernador lo pone también como una opción para dicho encargo. Ernesto ha trabajado desde hace años con Villegas Villarreal en la construcción de este proyecto que hoy gobierna la entidad, por lo que para él no sería desconocido el interés que tiene el Ejecutivo por desarrollar proyectos trascendentales durante los próximos tres años.

Las dos primeras posiciones de los “pluris” llevan en la suplencia a perfiles que desde nuestro punto de vista también enriquecen las aspiraciones del priismo. Es el caso de Fátima González, actual secretaria general tricolor, quien va junto a Rocío Rebollo, y José Manuel Parra, quien va junto con Ernesto Alanís.

Ambos con méritos propios que, de presentarse la oportunidad, sin duda harían un extraordinario papel. La lista la complementan, en la posición tres, María Dolores Hernández, como propietaria y Fortunata Hernández; en la cuatro un joven que también ya merece un espacio, Jorge Israel Herrera Castro, quien va junto a Selene Name en la suplencia; mientras que en la posición cinco están registradas Monserrath Mailenne Martínez y Guadalupe del Consuelo Lechuda.

A mediados del mes de junio habremos de conocer quiénes de esta lista priista llegan al Congreso, porque cabe mencionar que también se tomará en cuenta para este proceso a los segundos lugares, y con base en eso se determinarán a los 25 legisladores para los próximos tres años.