La grilla del pájaro

Diálogos ciudadanos





Se llevó a cabo un ejercicio por demás interesante entre tres de los candidatos al Senado de la República, un ejercicio que ha intentado por varias semanas el Instituto Nacional Electoral (INE), y que no ha sido posible porque las primeras fórmulas de las coaliciones decidieron no participar; pero fueron los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex que lograron confirmar a Gabriela Hernández López, Margarita Valdez y Jorge Salum del Palacio. En un formato bien diseñado donde prevaleció la participación ciudadana y también la empresarial, denominado “Diálogos Ciudadanos”.

Gustó el hecho de las reglas, pues a los equipos de los candidatos participantes se les advirtió, de entrada, que no llevaran ningún tipo de vestimenta alusiva a un partido o aspirante; no se podía aplaudir ni mucho menos expresar gritos de respaldo a nadie durante las intervenciones. Es decir, las cámaras empresariales se tomaron muy en serio el hecho de que el encuentro fuera equitativo, y eso habla bien de la organización, pues en una campaña política siempre existe el riesgo de que se desborden las pasiones y puedan terminar estos eventos, bien intencionados, en mítines políticos, algo que le restaría no solo a la credibilidad, sino al respeto a quienes estuvieron presentes.

De los temas más importantes que se plantearon durante estos diálogos fue el tema de la inseguridad, la salud, educación, agua, la militarización del país, energías renovables, entre otros. Tanto Gaby como Margarita y Jorge, mostraron su beneplácito por la organización. Quizá el tiempo de respuestas fue corto, de lo que se podría pedir que se mejore, pero destaca que en los cuestionamientos denominado “panel de expertos”, podía haber réplica y contrarréplica si el empresario así lo consideraba, algo que generó buena sensación entre los asistentes.





Gaby Hernández.

Definitivamente “la china” sorprendió con la preparación que mostró en este ejercicio, en prácticamente todas sus intervenciones se puso de pie para hablarle al público que se encontraba en el recinto y quienes siguieron la transmisión por tele abierta y redes sociales. Tuvo un cierre que llamó mucho la atención, pues fue muy concreta y precisa en cuestionar en dónde estuvieron los actuales Senadores por Durango cuando la entidad recibió menos participaciones en comparación con estados como Tabasco, en clara alusión a la actual Senadora y candidata Margarita Valdez. Eso, y a pesar de que estaba prohibido, “arrancó” los aplausos espontáneos de los asistentes.





Gaby tiene muy claro un tema que es por demás importante para nuestro estado, como lo es el agua, y asegura que desde el Congreso de la Unión impulsará, a través de las normas en la materia, para que Durango reciba el pago del líquido vital que aprovechan entidades vecinas, pues aquí nos quedamos con un porcentaje bajo, y deja en claro que los gobiernos “vecinos” deberán pagar por eso, recurso que podría ayudar a que en nuestro territorio se fortalezca la infraestructura hídrica. Esto no es un tema menor, máxime si consideramos que la sequía está impactando cada vez más.





Debates virtuales.

Los debates convocados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), entraron en una etapa distinta, pues ahora están siendo de manera virtual. El punto es que varios aspirantes han cancelado de último momento, por la razón que sea, justificable o no, el fondo de esto es que según datos del consejero presidente, Roberto Herrera, se ha erogado para estos encuentros entre $150 y $200 mil pesos para los 15 distritos, hay incluso quienes aseguran que fue más. Si éstos no se realizan se estarían dejando de usar alrededor de 13 mil pesos por cada debate, y si bien los ciudadanos pedimos mayores argumentos para poder definir nuestro voto, creo que los candidatos sí debieron privilegiar estos encuentros.