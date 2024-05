La grilla del pájaro

Rezago legislativo





Para nada debe sorprender que al término de cada Legislatura en el Congreso del Estado, uno de los temas cíclicos que se comentan en el “círculo rojo” es en cuanto al rezago legislativo, que son todas aquellas iniciativas que se presentaron en el pleno y que fueron turnadas a las comisiones respectivas, y éstas a su vez no dictaminan y ni mucho menos se presentan para su votación ante las y los legisladores. Y no sorprende porque esto ha sido un problema de años, o de plano a muchos diputados no les interesa realizar su trabajo, o las propuestas no tienen sentido, y en automático se quedan en la “congeladora”. En este momento se habla de más de 270 iniciativas que están pendientes, y que en la mayoría de los casos no se dictaminan o se desechan.





Sandra Amaya.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Sandra Amaya, sí muestra una confianza plena en que el rezago se habrá de abatir, pero llama la atención un elemento que aporta al motivo de este número de iniciativas pendientes, que es la falta de quorum en las comisiones. Una parte importante de los diputados no convocan a las reuniones de estas comisiones, y cuando lo hacen ni siquiera de completa el número mínimo de miembros para que tenga validez legal. Este me parece que sí es una falta de atención por parte de los diputados, porque a pesar de las circunstancias que pudieran justificar su falta de interés, creo que los duranguenses sí aspiramos a que nuestros representantes realicen el trabajo que les corresponde.

Incluso creo que es acertado lo que confirma la diputada Sandra Amaya, de haber platicado ya con los legisladores a fin de que asuman el compromiso de cerrar su responsabilidad el próximo mes de agosto, con una reducción de este rezago. Es importante esa visión de entregar “buenas cuentas” a los duranguenses en materia legislativa.





López Pescador.

Hay un elemento que me llamó la atención, que le aporta al tema el diputado del PRI, Ricardo López Pescador, al señalar, sin decir nombres, que existen grupos parlamentarios dentro del Congreso del Estado que solo presentan iniciativas para elevar el número de éstas en la numeralia general del trabajo, muchas de ellas sabiendo incluso que son improcedentes. Y sí creo que esto sucede no solo en Durango, si no a nivel nacional.

El punto es que el verdadero trabajo es cuando el proceso legislativo concluye, es decir, solo presentar las propuestas y turnarlas representa una parte del trabajo; lo realmente importante es que los promoventes, luego de presentar su iniciativa, tengan la destreza de “cabildear” con sus compañeros para que la comisión respectiva dictamine, y una vez hecho esto pueda pasar al pleno para su análisis y votación, ya se a favor o en contra. Aquí es donde realmente se deberá contabilizar qué hizo cada representante popular o grupo político-partidista en el Congreso.





Benitez.

En el caso del diputado Luis Enrique Benitez, creo que también da en un punto por demás importante, y que ha sido una constante derivado de que en la entidad dos años seguidos hay elecciones y en uno no. Y es la disminución del interés en el trabajo del Congreso del Estado por parte de quienes están en una campaña, como candidatos o en apoyo a alguno. Porque el proceso electoral se convierte en una prioridad y no el trabajo para el cual han sido contratados; y aquí entran de todos los partidos, nadie queda exento de hacerlo.

A semana y media de que concluya el periodo y a poco más de tres meses y medio que termine la Legislatura, creo que hablará muy bien de los integrantes de la presente, si ese número disminuye, y si es como se ha dicho que muchas se presentan sin sustento, sabiendo que son improcedentes, pues que las mismas comisiones las desechen. Ojalá veamos esa disposición.