La grilla del pájaro

México está de luto





Dos hechos lamentables han sacudido a nuestro país, ambos con altas posibilidades de evitarse; hoy es tarde porque 10 familias están de luto, y México también. Y es que esto va más allá de los partidos políticos, o del proceso electoral en el que nos encontramos inmersos, seres humanos dejaron este plano terrenal y levantar la voz siempre será una de las vías para ser escuchados por las autoridades.

El primero de los casos ocurrió en Tabasco, donde un menor de 12 años, de nombre Emiliano, recibió tres impactos de bala; sus gritos de desesperación conmocionaron a la sociedad mexicana. Las causas aún no se determinan, pues las primeras versiones hablaban de que fue en defensa de su madre, luego esto se desmintió por parte del Presidente López Obrador y del propio gobernador de Tabasco, quien aseguró que sí se le brindó la atención médica inmediata; una víctima más del momento que atraviesa nuestro país.

El segundo de los casos, donde perdieron la vida 9 personas, fue lo que ocurrió en el cierre de campaña de la aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Lorena Canavati, evento donde se encontraba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Una ráfaga de viento derribó el escenario donde se encontraban; al término del mismo, se presentaría el Grupo Bronco. Hasta el mediodía de este jueves se hablaba que de las 81 personas que habían resultado lesionadas, 70 aún estaban en los distintos hospitales en aquella entidad.

Emiliano.

El pequeño Emiliano hoy es parte de la numeralia de los casi 190 mil asesinatos dolosos en nuestro país, y ojalá este irritable hecho genere consciencia en las autoridades para que reconozcan que la estrategia de seguridad no está funcionando, que los “abrazos y no balazos” ha sido una política pública que ha quedado a deber. Si bien nada de lo que se haga va a poder regresarle la vida al menor, me parece que los candidatos a la presidencia, independientemente del partido que gane, deben modificar diametralmente esta estrategia, sobre todo las que están enfocadas a los menores, a la atención de las familias, de la salud mental, de las oportunidades en cuanto a la educación, etc. Eso es “atacar” las verdaderas causas, y no el solo regalar dinero.

Nuevo León.

El acto político en San Pedro Garza García también deja un mensaje luego de la tragedia, pues si bien yo insisto en que una ráfaga de viento de esa magnitud es difícil de pronosticar, hay un elemento que bien podría dar lugar a muchos cuestionamientos respecto a que si se hizo lo propio; y es que con fecha del pasado 22 de mayo la Comisión Nacional del Agua pronosticó la posible presencia de torbellinos y tornados en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Es decir, es común que ante ciertos fenómenos meteorológicos exista la posibilidad de realizar eventos masivos, ya sea político y de espectáculos, cuando hay una recomendación de esta naturaleza del área encargada de avisarlo, lo de menos es considerar la suspensión del acto. Y eso se conocerá tras las investigaciones, hasta dónde Protección Civil de Nuevo León pudo haber alertado. Y hoy no estaríamos hablando de esta tragedia.

Cierres.

Esto sin duda debe servir como un antecedente para que en los próximos cierres de campaña en Durango se consideren temas como el clima o hasta las mismas estructuras que se instalan en dichos actos, de ser posible hacer algo muy sencillo sin que se ponga en riesgo a los asistentes. Si bien la entidad en este momento no está expuesto a lluvias o fuertes ráfagas de viento, creo que hasta por solidaridad y respeto a lo ocurrido en Nuevo León, se deberán cancelar los actos de esa magnitud.