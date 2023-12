La grilla el pájaro

Claudia pospone, de nuevo, venir a Durango





Ha llamado la atención en la clase política duranguense, y aún más en los militantes y simpatizantes de Morena, como en menos de dos meses la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y virtual candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ha cancelado en tres ocasiones visitar nuestra entidad, algo poco común al alguien que busca ampliar su presencia social de cara al proceso electoral del 2024.

En el mes de octubre se anunció que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México estaría en el municipio de Lerdo, y su equipo en Durango en dos ocasiones tuvo que avisar que dicha visita se reprogramaría, hasta que finalmente acudió a esa zona de La Laguna de nuestra entidad. Ahora para la semana pasada también se había anunciado que estaría en el municipio de Canatlán y también en la capital, algo que no ocurrió pues de nueva cuenta esta visita habrá de agendarse en otra fecha. Veremos si antes de que concluya el año la aspirante presidencial alcanza a pisar suelo duranguense. Pero lo que es una realidad es que esto sí puede tener un trasfondo, porque no es normal tanta cancelación.

A pesar de que su equipo ha argumentado que las cancelaciones o son por cuestiones personales o en solidaridad con el estado de Guerrero cuando impactó el huracán Otis, lo cierto es que esto podría tener señales de conflictos internos en Morena que Claudia Sheinbaum no esté dispuesta a confrontar, y salir lo menos “raspada” del momento complicado que vive su militancia en Durango. Pues para nadie es un secreto cómo los grupos dentro de este instituto político están muy marcados y en busca de los espacios que estarán en juego para la renovación del Congreso de la Unión y eso estaría generando un panorama complejo para tratar de venir a solucionar algo que no tiene arreglo.

Está claro que en el caso del Senado de la República, el perfil político dentro de Morena que mantiene un importante crecimiento es la diputada local Sandra Lilia Amaya, y ello quizá ha metido “ruido” en el grupo morenista en La Laguna, algo que Sheinbaum deberá definir, pues su apuesta deberá estar encaminada a “palomear” a quienes realmente sí tengan una buena aceptación social, como ocurre con la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, si su objetivo es tener la mayoría en las urnas en el mes de junio.

Otro aspecto que me parece podría ser factor para que Sheinbaum siga posponiendo su visita a nuestra entidad, es la división que en lo local se ha generado entre Morena y el Partido del Trabajo por las posiciones para el Congreso del Estado, un hecho que sin duda partirá la elección local en cuatro, y ello le restará fuerza a la alianza que en lo federal representan contra la coalición opositora. Aquí me parece que el partido de Gonzalo Yáñez no estaba dispuesto a ceder un mayor número de candidaturas para una curul local, y tener que “lidiar” con esto, creo que es razón suficiente para que la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa, se abstenga de tocar suelo duranguense.

Creo que no es normal, por más argumentos que se esgriman, que Claudia Sheinbaum no esté en Durango y que se esté posponiendo tanta vez su gira. No me parece que sea por falta de interés en nuestra entidad, sino más bien derivado de esos conflictos internos que podrían generarle cierta presión o evidenciar que la “unidad” que tanto se presume a nivel nacional, aquí no aplique, y ha sido una tendencia prácticamente desde la elección local del 2019, donde se ha visto esta falta de acuerdos. Así se vio cuando estuvo en Lerdo, muchos morenistas hablando de su cercanía con la virtual candidata, pero en los hechos es evidente la falta de tacto político para la distribución de las candidaturas.