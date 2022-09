La influencia hipnótica de la publicidad

En los primeros 70 años del siglo pasado, no obstante que el fumar era pernicioso para la salud, la juventud fumaba, por sentirse mayor, importante, por imitación a los demás y por la influencia publicitaria.

Incluso Carlos Gardel compuso el tango “Fumando espero” cuya primera estrofa reza: FUMAR ES UN PLACER, GENIAL, SENSUAL. FUMANDO ESPERO A LA QUE TANTO QUIERO. . .

Además, la gente sufría la influencia de comprar determinada marca de cigarrillos según el eslogan publicitario que más impactara o más pegajoso resultara para la gente.

En los años 60, el conocido locutor Paco Malgesto, inundaba con publicidad de una marca de cigarrillos y se le escuchaba por la radio anunciando: “En cigarro, el tabaco es lo que cuenta, y en Raleigh, la diferencia está en el tabaco”. La gente prefería el cigarro Raleigh, porque la diferencia estaba en el tabaco. Pero posteriormente aparecieron carteles por todas partes con el eslogan: “Raleigh es el cigarro” y la gente no lo pensó más y fumaba Raleigh, porque Raleigh era el cigarro.

La disciplina que explora las relaciones neuronales y sensoriales de los consumidores, se llama neuromarketing, en cuanto las personas frente a determinados estímulos o necesidades, se les motiva por la certeza de compra basado en las emociones.

El líder también nos vende la idea de solucionar nuestras necesidades y vencer nuestras escaseces, en muchas ocasiones descansan en él las esperanzas, aspiraciones, voluntades y necesidades, quien también formula varios eslóganes, y hasta sus mentiras, por la constante repetición se llegan a creer.

Alguien sentenció: “Por el bien de todos, primero los pobres”, pero no tan sólo lo siguieron los pobres, sino que ha hecho más pobres que los que ya existían señalando precisamente el Coneval que aumentó a 4 millones más en pobreza extrema, y para su cuarto informe el presidente, ha gastado nuestros impuestos en miles de anuncios de mentiras, las que por su constante repetición quizás sean creíbles por sus seguidores, en donde debería de verdad decir que, efectivamente, primero los pobres en mortalidad por Covid-19, en mortalidad infantil por falta de quimioterapias, en mortalidad en general por la falta de medicamentos y por un servicio de salud como el de Dinamarca, que sólo en sueños de un desequilibrado mental ha existido, que supuestamente habría en nuestro país; primero los pobres porque todo ha destruido, y de lo que presume haber creado no es viable resulta mucho más caro que, por supuesto los pobres no pueden pagar y, de todo lo que prometió en campaña, no lo ha cumplido ni lo cumplirá.

Su refinería de Dos Bocas no funciona ni funcionará. Dijo que regresaría al Ejército a los cuarteles y ahora hasta administran su aeropuerto, aduanas y son hasta ejecutivos. No bajó la gasolina a diez pesos, como lo ofreció. Su Tren Maya es un desastre ecológico y no se considera que pueda servir de algo más que para destruir las riquezas arqueológicas del lugar. En lo que va del presente año ha habido más muertes violentas que, que en cualquiera de los últimos sexenios. El mal manejo de la pandemia lleva casi 700 mil fallecidos.

Los bancos del Bienestar son un fraude verdadero y también las universidades que prometió, además, para él sólo basta con ser honrados, aunque no sepan nada para poder ocupar el cargo de secretarios de estado. Se ha asociado con el crimen organizado y es la forma en que ha ganado su partido elecciones y desea seguir haciéndolo para que exista su continuidad. Desea que el comunismo influya en la educación de nuestros hijos, y así como influyó el anuncio de Raleigh y otros anuncios por el neuromarketing y la venta de estímulos o necesidades, así sus mentiras han hipnotizado sólo a sus seguidores, quienes siempre creerán lo que él les diga.