La llegada de Jorge Salum a MC

Finalmente los rumores se disiparon, Jorge Salum del Palacio fue presentado como nuevo “refuerzo” de Movimiento Ciudadano para la elección de este año, pues buscará, junto a Mar Grecia, llegar al Senado de la República. Luego de una larga trayectoria política dentro del Partido Acción Nacional, el ex alcalde capitalino no solo decidió “pintar su raya”, sino que estará en las boletas enfrentando a sus ahora ex compañeros.

La gran interrogante sería qué tanto podría esto afectar las aspiraciones de las otras dos fórmulas a la Cámara Alta, el caso de “Fuerza y Corazón por Durango” y la de “Juntos Sigamos Haciendo Historia”, pues si bien el pronóstico aun es reservado, todo indica que Salum del Palacio podría “jalar” parte del voto panista, pero creo que esto va más allá de un perfil que será competitivo en las urnas, pues me parece que llega a un instituto político en el que no veo que tengan bien “aceitadas” sus estructuras territoriales, si es que las tiene, o por decirlo de otra forma, creo que MC le quedará chico a Jorge, pues la falta de perfiles electorales está de manifiesto.

Jorge Salum tiene un estilo propio, en sus campañas le ha impreso mucho trabajo de tierra, pero cuando se está en un partido que no ha mostrado hoy la capacidad de expansión a nivel estatal, en el poco tiempo que la ley le permitirá estar en campaña difícilmente podrá recorrer todo el estado cómo él acostumbra, de ahí la importancia que tienen otros partidos como el PRI, PAN y hasta Morena, que más allá de sus abanderados, tienen la capacidad de crear presencia sin candidatos, y eso es básico para llegar a la mayoría de los electores.

Por otra parte, no debe sorprender que este tipo de cosas sucedan en la clase política reciente, pues en todos los niveles hemos visto cómo políticos que no están conformes con el partido donde militan, por los manejos o porque no se ven beneficiados con candidaturas, emigren hacia otros “horizontes”, a pesar de que la credibilidad discursiva tenga sus claroscuros al momento de querer atraer el voto ciudadano, porque de un día para otro ya representan otras siglas. Habrá a quienes les haya funcionado, pero sin duda son procesos que llevan su tiempo por parte de los electores.

En relación al texto que circuló en redes sociales de la posible despedida de Jorge Salum hacia la militancia panista, me parece que más allá de sus argumentos para tomar esa determinación, el ex alcalde sabe que enfrentará a una alianza, el caso de la que está conformada por el PRI, PAN y el PRD, que difícilmente podrá ser quebrantada, que los primeros dos partidos se han levantado de grandes derrotas y que más allá de las personas que estén al frente o bajo alguna representación, son instituciones sólidas por el porcentaje de voto duro que tienen, aunado a que en este momento en el estado, ostentan el poder y eso será también determinante.

Será interesante también ver el equipo que se forma con la exdiputada local, Mar Grecia Oliva, quien también desde hace tiempo “pintó su raya” de la alianza luego de criticar que se postularon candidatos que estaban señalados por algún tipo de violencia contra las mujeres, y tanto ella como Jorge deberán “tejer fino” las estrategias propias para hacer sinergia con las del partido que ahora van a representar, porque en Movimiento Ciudadano también las cosas al interior no atraviesan su mejor momento, por lo que en estas casi dos semanas que le restan a la intercampaña deberán “meter” el acelerador si quieren lograr algo.