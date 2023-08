Logias mágicas, progresistas, humanistas y espirituales

Dentro de la masonería y en sus diferentes ritos, algunas logias se significan por establecer en sus recintos diferentes prácticas y según el destino u objetivo para el cual se hayan decidido.

Obvio que si se trata de una logia que se incline por la magia, sus miembros habrán sido seleccionado de acuerdo a sus aptitudes o disposiciones para tales efectos y sobre todo sus sanas intenciones para una aplicación honesta y positiva en el ejercicio de sus conocimientos. De este tipo de logias no podemos dar información sobre sus localización o ubicación. Como dice una sentencia bíblica “Buscad y encontrareis”

En el caso de las logias progresistas que incitan y promueven el liberalismo, son las más comunes ya que son activistas a campo abierto, es decir, luchan por los cambios de fondo en los diferentes estratos sociales, particularmente promueven las libertades y derechos humanos y han sido a lo largo de la historia y del mundo, el motor, la chispa, el detonador de la emancipación de los pueblos a costa inclusive de revoluciones, guerras, etc.

En México ello no podría ser la excepción, destacando los masones que iniciaron la lucha de independencia perteneciendo ellos al Rito Escocés. Posteriormente se distinguieron los que pertenecieron al Rito de York, pero los de más enjundia fueron los miembros del Rito Nacional Mexicano como Juárez, Ocampo, G. Prieto, Zarco, Álvarez, M. Escobedo, Lerdo de Tejada, I. Ramírez, y todos esos liberales que como bien decía un poeta “Parecían gigantes “ luchando y triunfando en sus objetivos como la constitución de 1857 y las Leyes de Reforma y posteriormente culminaron restableciendo la república expulsando y aniquilando el imperio de Maximiliano.

En la actualidad los conservadores no cesan en sus pretensiones pero al menos no están apostando a la violencia, de todos modos los liberales no bajan la guardia, tan es así que el periódico La Jornada publicó una edición especial de la lucha día a día del proceso electoral de 2006 en la cual apunta que 16 Grandes Logias de los diferentes estados estuvieron presentes en el hemiciclo a Juárez apoyando a López Obrador, entre ellas la más combativa, como lo es la del Valle de México.

Pero existe otro tipo de logias donde sus miembros han sabido impulsar las artes y el conocimiento y son ellas las que están comprendidas y actúan en el larguero de la izquierda de la Escala Mística compuesta de 7 escalones y que simboliza toda ella las 7 artes liberales por un lado y las 7 virtudes por la otra de lo cual nos da razón Sergei R. de la Ferriere en uno de sus libros donde destaca que en la práctica de la masonería en el precitado larguero de la izquierda están comprendidas la astronomía, la música, la geometría, la aritmética, la lógica, la retórica, y la gramática y es por eso que en esas prácticas están comprendidos grandes miembros de esta prestigiada Orden Iniciática como lo son los grandes músicos Beethoven, Mozart, Vivaldi, Hayden, etc. o como Víctor Hugo, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Diego Rivera, etc.

Pero gratamente nos encontramos en Durango con una logia que acaba de celebrar los cien años de su fundación y cuya mira dentro de su recinto es la práctica de la armonía, de la fraternidad y la tolerancia, nos estamos refiriendo a la Centenaria y Perseverante Logia Simbólica, Francisco O. Arce Nº 5, en cuyos miembros se ha creado una corriente basada en la amistad, la toleranciay la fraternidad, pero además se han preocupado por la enseñanza y cultivo de la filosofía, la armonía y el humanismo para que seanestoslos pilares y cimientos de su quehacer.