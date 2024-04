Columna liberal

Los protocolos de los sabios de Sion Mito, pero...





Cuando se dio la diáspora, las tribus de los beduinos tomaron muy diferentes rumbos con un plan preconcebido, una de las tribus de Israel fue a parar a Inglaterra, ( más adelante explicaremos su trascendencia ), otra más a Rusia, Cachemira, ( En esta región y según el escritor e investigador Andreas Faber Kaiser, Jesús, luego de la crucifixión fue rescatado y sanado y se fue a vivir a Cachemira donde murió ), Afganistán, India, Tibet, una región de China, etc. Su religión y rituales, aunque errantes y dispersos, fue lo que los mantuvo unidos por dos mil años hasta que se creó el estado de Israel y por si muchos no lo sabían, la península de Baja California estuvo en la mira para ser el asiento del actual estado judío. Previo a la diáspora hubo una disputa entre las 12 tribus 10 de ellas formaron un bloke y se auto nombraron como Bani Israel “ Los hijos de Israel “ o israelitas, mientras que las de Judá y Benjamín se hicieron llamar judíos.

Ahora, con respecto a las actas de los protocolos de los sabios de Sión, producto del Congreso Sionista de Basilea en 1827, varios de los objetivos ahí contemplados se han venido cumpliendo con exactitud como el control de los gobiernos, las finanzas mundiales, etc. puntualizaremos que en ese tiempo no existía ni por imaginación la radio, el cine, la televisión, celulares, etc. y en una de las actas de esos protocolos se menciona que la dominación y control de los pueblos será a través de imágenes.

Los precitados protocolos constan de 24 actas y sería largo aún sintetizando, darlas a conocer en este espacio, mejor recomendamos adquirir el libro, sólo nos referiremos a la primera de ellas porque menciona la conspiración judeo-masónica y que ésta será invencible; contempla que la libertad no es más que una idea…el libre pensamiento, el derecho reside en la fuerza. En las primeras épocas de la sociedad, estaban sometidos a la fuerza bruta y ciega, después se sometieron a la ley que la realidad no es otra cosa que la misma fuerza disfrazada, etc.

Pues bien, aunque los judíos niegan la existencia de los Protocolos de Sión, que contemplan a la vez los juramentos que los rabinos y líderes de este pueblo hicieron ante la tumba de su gran maestro y guía Simeón Ben Judá y que en la actualidad lo constatamos en los hechos al ver cómo los gobiernos de E.U. siempre han declarado a Israel como su aliado y declarado hoy que ante una conflagración contra Israel de inmediato ellos acudirán en su defensa, disposición que comparten con Inglaterra, Francia y para qué quieren más.

¿Cuándo las grandes potencias de Occidente se opusieron a la fabricación de armas nucleares de los israelíes? E.U. siempre se ha opuesto a la creación del estado palestino y en el presente conflicto armado y ante el exterminio y masacre de civiles palestinos esas potencias occidentales no han hecho nada efectivo para detenerlo, aún cuando multitudes de los pueblos ingleses, estadounidenses y de todo el mundo, inclusive Israel han exigido fin a esa invasión y cero respuesta y oídos sordos también a la inútil ONU.

Y para dejar claro que el poder judío está por encima de esos poderosos gobiernos, baste decir que aún con todos los llamados de sus aliados para poner fin a este conflicto armado, los líderes israelíes han puesto oídos sordos y dicen que van a seguir adelante y más con la aparición en escena de sus principales enemigos como lo es Irán.