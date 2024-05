Columna liberal

Gobierno que no escucha engendra estado fallido





En el pasado sexenio panista de Durango, hubo muchas voces proponiendo, denunciando y exigiendo y el gobernador Aispuro no sólo ignoró esas voces que al final se demostró tenían razón, porque ese gobierno estaba enfocado en cometer un insultante desvío multimillonario de recursos y al final se salió con la suya acogiéndose a la receta o fórmula infalible de funcionarios corruptos de robe ahora y ampárese después y aquí no ha pasado nada.

Haremos referencia a un grave problema que la Fraternidad Forestal Durango, A.C. ha hecho público desde el sexenio anterior y actual, los gobernantes han hecho caso omiso, por lo que aparte de seguir insistiendo y haciendo público dicho problema, solicitan al C. Gobernador Esteban Villegas una entrevista, en virtud de que funcionarios de segundo y tercer nivel ignoran las propuestas de la ciudadanía y no obstante de la urgente necesidad no sólo no informan al primer mandatario de esas propuestas y señalamientos, sino que no dan la obligada respuesta que mandata la ley.

A los hechos, manifiesta la precitada asociación ambientalista que hace un año el Secretario particular del gobernador recibió una sentida propuesta de dicha organización el 6 de Dic. de 2023 sin que a la fecha se haya recibido respuesta, manifestándose en dicho documento la urgente necesidad de la gestión para la construcción de la presa el Tunal ll a la vez de declarar área natural protegida la microcuenca que en la parte alta de la serranía capta el agua que se almacena en la presa Guadalupe Victoria y con la construcción de la nueva presa, su embalse aseguraría en el futuro el agua que requerirá la ciudadanía de esta capital y poblados aledaños a la vez de garantizar agua permanente al captar caudales que año con año van a parar al mar en tiempos de lluvia.

Por si les sirve el dato a nuestras autoridades; el Río Cupatitzio en Uruapan, Mich. tiene agua permanentemente, cuyo caudal abastece las necesidades de ese recurso para la población de dicha ciudad y riego en las partes bajas, ello gracias a que aguas arriba se declaró área natural protegida una superficie arbolada de 400 has. que es donde se capta tan valioso recurso.

De igual manera se propuso al gobierno gestionar sea declarada área natural protegida el humedal de Málaga por ser el agua que ahí se acumula en tiempos de lluvia una importante recarga para el acuífero que abastece a esta ciudad, aparte de ser un refugio de aves migratorias que ahí acuden. Pero esta organización va más allá y piden implementar un compromiso con una importante embotelladora de refrescos y demás envasadoras de jugos para que reduzcan sus volúmenes en virtud de la escasez de aguas que se está padeciendo en esta ciudad y que en el futuro se irá agravando. Agrega esta organización, que los regidores tendrán qué ir contemplando también a futuro la permanencia de las albercas particulares que se llenan con agua potable, así como la normatividad para que los fabricantes de ladrillo sea agua reciclada y no potable la que utilizan para el amasijo de su material.

En pláticas que se tuvo con el honesto y siempre bien recordado Ing. Jorge Herrera Delgado con los miembros de esta asociación, comentó que ante la intención de una empresa cervecera de establecer una planta en esta capital, él tuvo qué declinar a esa petición, pues no podía comprometer el agua que requeriría a futuro la población de Durango, hecho muy loable y detalle que deberán cuidar los gobernantes actuales y venideros con los compromisos de fábricas o empresas en general que deseen instalarse en nuestros territorio, porque no se debe optar por la consecución de un bien que repercuta en perjuicio de la población, como es el caso de una cervecera que pretendió instalarse en Mexicali con aprobación de funcionarios irresponsables que comprometieron criminalmente el agua de esa región en perjuicio de la población en acuerdos plenos de corrupción.