Percepción ciudadana

No fue tan aburrido como empezó el proceso para elegir precandidatos-campañas electorales de candidatos- de entre corcholatas y aspirantes opositores, la emergencia de Xóchitl Gálvez le puso interés, sobre todo al presidente.

Con información confidencial le lanzó acusaciones que no ha aprobado, de que se hizo rica en contratos incluso de su gobierno. Una batería de ataques que no varió los ánimos de su clientela, salvo los aficionados de izquierda que corean cualquier cosa y que no se ventan numerosos como hace cinco años.

Los señalamientos contra Xóchitl obtuvieron resultados contrarios, como otras tantas tácticas ideológicas livianas del huésped de Palacio, la salud, la seguridad o la corrupción. La aceptación masiva de Xóchitl es razonable, Es una respuesta de sus adversarios, una aspirante con características iguales al presidente, folclórica, claridosa, pintoresca obromista, pero con mayor contenido discursivo que López Obrador.

Dijo José Fouché que el poder se ejerce, no se pregona. En la campaña de las corcholatas se vio la fuerza del erario a través de oficinas federales en apoyo a Claudia Sheinbaum, parecido a la mano grande de De la Madrid Hurtado para imponer a Salinas de Gortari, en donde militares y Policía Federal de Caminos recogían las urnas para llevarlas casas de seguridad. se gastaron un mundo de dinero para vencer a Cuáuhtemoc Cárdenas. Se escuchará quienes digan que la oposición no gasta porque no tiene con qué.

López Obrador sentado en el viejo presidencialismo refina los modos y las muchas facultades legales y colaterales, está a fondo y de forma personal en la campaña de Claudia Sheinbaum. Gasta demasiado tiempo en cuestionar a Xóchitl, el dirige la propaganda adversa, y da directrices. Hemos hablado de la estrategia que observan Gustavo Gordillo y Fernando Escalante, que consiste en tres operaciones: primero, controlar la disciplina interna en Morena y entre las corcholatas y sus grupos para evitar desmembramientos. Segundo, difundir copiosamente que el triunfo de Morena es inevitable, y tercero atacary desprestigiar apersonajes de la oposición.Cooptar o arreglarse con cualquier corriente política que pueda sumarse a la oposición, de aquí los halagos al MovimientoCiudadano para que no se una al frente opositor. Han dado muestra suficiente de transar hasta con la ultraderecha como el caso de Manuel Espino. Los principios no se quiebran por mucho que se doblen.

El mando unipersonal da ventajas y riegos, o la inversa dijera Sun Tzu. Absorber las directrices necesita de ideas y teorías aplicables con claridad con metas plazos con rumbo definido, de lo contrario dificulta la convicción de partidarios y su credo político. La 4T tiene el poder y el aparato de gobierno, ya enseñó lo que está dispuesta a hacer en extremo. Morena no tiene ideario ni dimensión orgánica instruida, al presidente con eso de que la política no tiene ciencia, la preparación de militantes no le mereció atención. Sería mejor que Morena tuviera visos de partido y no de fuerza disciplinada y obediente. Una circunstancia que debe preocupar porque en la oposición por lo pronto, no hay organización solida ni proyecto que garantice que de llegar al poder mantendrían la gobernabilidad democrática. Este es el mayor riesgo que tenemos.

En el país nada, sólo el Ejército tiene fuerza institucional, porque ni la clase política ni la iglesia católica la tienen. El Ejército cuidará de la integridad y la armonía social llegado el momento.

DATO 02

Los señalamientos contra Xóchitl obtuvieron resultados contrarios, como otras tantas tácticas ideológicas livianas del huésped de Palacio.

AMLO está de forma personal en la campaña de Claudia. Gasta demasiado tiempo en cuestionar a Xóchitl, el dirige la propaganda adversa, y da directrices.