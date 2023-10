Percepción ciudadana

En estos días se dieron dos huelgas laborales de resonancia en los estados Unidos, no se han comentado lo suficiente en México, la prensa ha relegado la información. La primera huelga ya se resolvió y fue de los guionistas de cine y televisión demandando no ser sustituidos en sus creaciones por la inteligencia artificial, y el CHATGPT.

La otra suspensión laboral que permanece es la de trabajadores de la industria automotriz exigiendo mejores salarios.

Los guionistas, a los que se sumaron actores y narradores que paralizaron Hollywood y otros estudios, denunciaron que les ofrecen relevar su estilo y sintaxis, y a los segundos que renten sus voces para utilizarlas en diálogos y libretos elaborados por artefactos de inteligencia artificial en cuestión de minutos o en segundos, en vez de días que se llevan los guionistas en textos y diálogos.

Es la carrera hacia ningún lado que dice Giovanny Sartori, con el desplazamiento de trabajo vivo del hombre por trabajo muerto de la cibernética y sus veloces aplicaciones. Es verdad que por ahora no ve cómo se reemplace la imaginación, el estilo, y la racionalización del trabajo humano. Aplicación exponencial de inteligencia artificial frente a insuficiente interés por reglamentar la tecnología, protegiendo en lo que se pueda la privacidad, y acciones por la no enajenación del trabajo y la condición humana. Alguien dijo, el internet junto con el agua, tierra, fuego, el viento, emergió como el quinto elemento. Dice el escritor y comunicólogo Lance Strate: “Los medios electrónicos, en sentido amplio, son extensiones del ser humano, y también amputaciones, ya que la tecnología funciona en la práctica, como prótesis”. Yo me quedo con la declaración del laureado cineasta Guillermo del Toro: Le temo mas a la estupidez humana que la inteligencia artificial.

La huelga en las fábricas automotrices los sindicatos ya demostraron la plusvalía que han generado en dividendos a los patrones, al grado de que J, Biden les pidiera que repartan más equitativamente sus tantas ganancias. Obvio que al pasivo J. Biden lo mueven sus pretensiones de reelección y ayuda a su partido, que agrupaba al grueso de los sindicatos, hoy distantes de los demócratas porque no se ha evitado que en casos como este, que las automotrices armen automóviles en México donde pagan a cinco trabajadores por uno en los EE.UU. Se adicionó en el tratado comercial que el sueldo a los mexicanos debía de ser de $70.000 mensuales que equivalen al salario menor de un trabajador del mismo oficio allá. La intención fue rechazada incluso por el sindicato nacional diciendo que las empresas se irían a países de Centroamérica. Los sindicatos de industria pesada eran votos de demócratas y están cambiando su apoyo para los republicanos por su proteccionismo al empleo, cuando les conviene.

La presidencia de López Obrador no resolvería el atraso social político y económico, pero se esperaba que construyera bases de un cambio gradual. No se hizo desde el principio una reforma electoral en amplia convocatoria social, no figurada en encuestas como se quiere reformar ilusamente el poder judicial. Pregonaron la revolución de las conciencias, se hizo una reforma educativa dogmática y anacrónica. No hubo talento, imaginación y estudio para sumar agentes de renovación moral y conciencia social.

Por mejorar el sistema de Salud lo dejaron mal, se debilitó más el Estado de derecho por tanta violencia permisiva al narco; la reforma laboral se concretó a la libertad sindical y no se ha generalizado; en el outsourcing el presidente lo redujo al reparto de utilidades, y esta igual la violación de la contratación y la estabilidad laboral; hubo algunos cambios en el régimen político y los beneficiarios de la estructura social están satisfechos. Nuestro subdesarrollo social no nos permite, como en el otro lado, ver las huelgas como factor de equilibrio entre el capital y trabajo, y factor de justicia social.

Los sindicatos de industria pesada eran votos de demócratas y están cambiando su apoyo para los republicanos por su proteccionismo al empleo, cuando les conviene.