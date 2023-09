Percepción ciudadana

Hay precampañas, Morena de forma programada, y el frente opositor a discreción. No le llaman precampañas, aunque ya realizaron una especie de elecciones primarias internas.

No piden el voto para no violar a ley electoral-un eufemismo-y sin embargo ya difunden tesis económicas, programas a corregir, y divulgan convocatoria a sectores y grupos.

Morena básicamente reafirmará su presencia con clases populares y asalariados, buscará a estratos de pequeña burguesía, y aumentar masa de gentes que reciben becas y pensiones. El frente opositor cuenta con la mayoría de clase media, con estratos que oscilan entre asalariados de cuello blanco en la diversidad de servicios, y segmentos afines de centro derecha y liberal. Claudia Sheinbaum convoca a clases medias, sectores, grupos, además de afectados en subsidios y programas.

Xóchilt Gálvez por su experiencia de campo quiere convencer a grupos populares y precaristas a su candidatura. A ver quién despliega imaginación y aplicación social para recibir el apoyo de dos sectores claves, primero las mujeres, y después los jóvenes.

Morena cuenta con el grueso del aparato de gobierno y el erario que, al estilo priista, ya utilizaron. Mas los ex gobernadores priistas que para evitar la justicia en sus corrupciones, apoyaron con todo a López Obrador y sus candidatos, a cambio de impunidad y embajadas. Ya no están los exmandatarios estatales priistas que canjearon su impunidad, a ver si los de Morena saben operar el clientelismo. Decía un conocido mapache de fama nacional: No es fácil.

Los hechos no se repiten, Maquiavelo en el príncipe, recomienda no olvidar que los segundos se sienten con méritos para ser desde antes los primeros, y las circunstancias se mueven. Claudia paso a paso a marcar su línea, convoca a todas las clases sociales, a intelectuales, clases medias etc. Se ve orillada en sumar a los perdedores, con el slogan de unidad, paradójico porque no tienen división ni diversidad, el presidente no permitió la crítica. Disciplina que estorba al proselitismo y convicción. Las corcholatas que no llegaron tienen una sonrisa congelada, la línea presidencial puede ahondar diferencias de criterio. Mientras M. Ebrard deshoja la margarita, no es una amenaza de división, los campos están definidos, y la gente no acepta tibiezas ni aspirantes sofisticadoso de cortesía.

Xóchitl no la tiene tan fácil con grillos experimentados, ella se afirma ciudadana. En duda si podrá con las camarillas que mandan en el PRIAN, le son necesarios hasta cierto punto, son pequeñas gerencias y quieren reparto de candidaturas gratis. Tienen estructura territorial, no la que dicen. La apoyaron porque no tenían de otra, como cuando el PAN aceptó al esposo de Martha Sahagún que no era panista.

Los analistas empatan a M. Ebrard con Camacho Solís, falso. Camacho sí era cercano a Salinas, ideólogo, operador y compañero de causa. M. Ebrard, fue pieza de repuesto del presidente. No es de izquierda, y tuvo habilidad de esconder el bulto y aparecer al momento, extraña ingenuidad creer que podría ser. A movimiento Ciudadano le puede pasar lo mismo, la opinión pública y la sociedad exige definiciones y transparencia. Que Ebrard agarre el toro por los cuernos.

En el 2006 se lanzó sin posibilidades al DF, y vendió la idea de ceder su candidatura para darle votos a López Obrador, éste lo hizo jefe de Policía del DF. Tibio, no actuó para detener el linchamiento de dos policías en Tláhuac, desde Los Pinos lo cesaron y AMLO lo hizo funcionario del DF.

Fue regente, quiso dejar a Mario Delgado en su lugar, y el procurador Mancera, discreto y eficiente les ganó la candidatura por el PRD. Lo mismo sucede con Omar García Harfuch, que declara preciso de sus investigaciones y resultados, sin hablar de menos o más y con sobriedad, que puede ayudarle a Morena a mantener la Ciudad de México. Aviso para Morena y sus cuadros. La 4T tiene en Enrique Peña Nieto un paladín de la democracia, protegido, y alabado por López Obrador en el cambio de gobierno del Estado de México. Motivos no le faltan.

DATO

