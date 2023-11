Percepción Ciudadana

EPÍGRAFE

En la rebelión de las masas faltan protagonistas y sobran coros.- Ortega y Gasset.

La 4T y su aparato electoral en Morena, resolvió quiénes serán sus candidatos a 8 gobernaturas y la CDMX. Los episodios concentrados en la capital de República atrajeron la atención en general. Los comentarios en prensa y en la oposición elaboraron hipótesis varias a partir de conjeturas.

El presidencialismo de López Obrador afianzó la verticalidad del mando político, aquí no hay diferencia entre viejo modo y Morena. Ayer se dirigían a los aspirantes y les medían su arraigo y auscultaban a militantes, y rara vez postularon a sospechosos de crimen organizado.

Hoy se lanzan encuestas dirigidas desde Palacio, a encuestados seleccionados y no se conoce previamente la muestra y el sentido de las preguntas, refutan un dedazo como ayer pero mal operado, crítica válida porque se esperó un partido de izquierda, de escuela en el debate de programas al interior, y sin embargo en la complejidad e incertidumbre actual no se practican la discusión de las ideas en Morena.

El aparato burocrático y apoyos al estilo priista, con acarreo o “movilización que no falta” no son muy distintos al régimen anterior. Prácticas y conceptos que no concuerdan con la definición del finado Enrique Dussel: Un partido es una escuela política, no una maquinaria electoral.

Es de lamentarse el deceso de Enrique Dussel, un filósofo e ideólogo de izquierda que humildemente se esmeró en divulgar teoría revolucionaria entre los partidarios de Morena, sin el auditorio adecuado y consecuente.

No todos creyeron en la transmisión del bastón de mando, Max Weber, en el Científico y el político: Quien se dedica a la política establece un pacto táctico con los poderes satánicos que rodean a los poderosos. Maquiavelo o Gramsci, ilustran con suficiencia los factores subjetivos del liderazgo y las circunstancias de historia y trascendencia que nos motivan. José Fouché dice que el poder se ejerce, no se pregona.

Presidentes menos maximalistas no escaparon a la tentación de preservarse, y López Obrador en su persona y su estilo, ha reforzado su jefatura política. El régimen político y el aparato administrativo no han cambiado casi nada.

Ya se verán cambios de modos más adelante, por lo pronto pierde Claudia Sheinbaum, ella insistió en García Harfuch. El presidente permitió los ataques al escogido por Claudia. La disyuntiva era, con Harfuch sumaremos clases medias que ha perdido en cinco años el presidente,

Morena tiene controlado la movilidad de colonias populares y grupos. Clara Brugada es una agente de organización de la masa está con el presidente. Pero éste no acepta a García Harfuch, quien hace dos años rebasó en aceptación a López Obrador, externalidad que no le ayudó. No fueron sus antecedentes, siempre fue investigador de seguridad, no fue cesado antes por su eficacia y su relación con la milicia. Encinas mismo se desdijo de la participación en lo de Ayotzinapa.

Morena no crecerá en votos, tratará de no perder a muchos grupos y sectores antagónicos de Palacio Nacional, Clara, con trabajo propio, señalan, se financió con la dirección de Jesús Ramírez en la prensa de Palacio y la operación de Martí Batres, otro experto en mover las masas con recursos, y bullicioso, ahora le achacó atacar al candidato de Claudia. Estos personeros no hubieran hecho nada sin autorización de Palacio. Claudia sorteó trampas y desafíos, primero con el bloqueo supervisado desde Palacio en el Estadio Azul, y luego en el Palacio de los Deportes que se convirtió en un acto de imposición de Brugada, y apoyo inducido para Brugada. Veremos qué pasa en adelante, Claudia Sheinbaum ha dado muestras de carácter, así refutó al doctor Gattel, que sus maledicentes le dicen “Doctor Muerte”, no obstante que el jefe le decía “científico”.

La oposición no se ve fuerte, la candidata no enseña reflejos ni intuición para la respuesta rápida. Y dan la impresión de que, como dijo Pericles a las tropas griegas: “No atiendan más los errores del contrario, que en reforzar las fuerzas propias”. Xóchitl aún no se sacude al inepto de Cortez ni al demagogo de Alito. Marcelo Ebrard anuncia negociar su incorporación con Claudia Sheinbaum una vez que no le permitieron poner al candidato de la CdMx.