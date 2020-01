Recorriendo...

¡Help, help, help, (auxilio, auxilio, auxilio, para quienes aún no dominan el idioma inglés)! Exclaman habitantes de la colonia Ejidal en ciudad Canatlán, por el pésimo servicio que reciben de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La mañana de ayer martes, un grupo de vecinos afectados se hizo presente en la sede de la empresa de clase mundial (no es cotorreo de quien escribe) para hacer saber la molestia ante tanta y tanta falla que tienen que soportar a diario, que les afecta de manera directa en su hogar.

Un problema que no es propio sólo de la colonia Ejidal, sino de gran parte de las áreas y sectores de la cabecera municipal, incluyendo el fraccionamiento más chic, donde algunos lo confunden con Siria o Irán, por eso del estado de sus calle principal, en este caso circuito.

Desde hace muchos años, el gobierno municipal, no sólo de Canatlán sino de la mayoría en la región, se ha deslindado de gestionar, trabajar y encabezar la demanda social en beneficio de la gente, quizá en la idea que no les corresponde a ellos dar el servicio, olvidándose que son los representes y autoridades del municipio y es su responsabilidad lo que en él suceda.

También en Canatlán pero unos metros más al oriente de la Comisión Federal de Electricidad, vecinos del fraccionamiento Los Manzanos están quejándose por la serie de problemas que les acarrea la tardanza en los trabajos de remodelación o rehabilitación de línea de agua potable o alcantarillado que ahí se realiza.

Personal del organismo descentralizado Sistema de Aguas de Canatlán. (SIAC) informó que para el sábado once de enero ya estarían concluidos los trabajos, lo cual no ha sido así.

Algo tendrán que hacer los concejales, que por cierto NO son funcionarios ni empleados municipales, para gestionar, luchar o coadyuvar para eficientar estos trabajos y con ello generen menos molestias a los vecinos de dicho lugar. A esperar para comentar.

En Nuevo Ideal, hay expectación sobre el tema que se pretende hacer en el Congreso del Estado, presuntamente ayer presentaron la iniciativa, para buscar que los menonitas sean considerados etnia y con ello lograr beneficios como certeza jurídica en sus propiedades, contar con sus propias instituciones, expedir documentación como títulos de propiedad y poder acceder a programas federales de gobierno, entre otras cosas. Interesante y también a esperar para comentar.