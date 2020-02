Recorriendo....

Oficial, Ángela Rojas Rivera es la lideresa del Partido Verde Ecologista de México en Canatlán, relevando a Nora Díaz Rocha.

Dicen que los números no mienten y en ese sentido, Nora se despidió con excelentes números en votos y en concejales en el Cabildo 2019-2022.

Ángela es la cereza de ese pastel llamado Partido del Tucán y con respeto para el dirigente estatal, ella también es el pastel.

La política es como el futbol, por aquello del juego de equipo y también como aquel ganar ganar en el mundo vegetal y animal, con una simbiosis donde ambas partes ganan.

El PVEM es el medio por el cual ARR puede aspirar a ser presidente municipal de Canatlán dentro de dos años y medio y el Verde en crecer como un producto rentable.

El dirigente Gerardo Villarreal es un negociador y ha logrado mantenerse en posición de privilegio y mantener a flote a un barquito verde que ha sabido esquivar tiempos difíciles.

Por lo pronto, la paisana Ángela ya está en posición de privilegio, iniciando como militante verde y conocedora, mejor manera de hacer política es trabajar y concertar...

A un costado, en el PRItanic, el también regidor Timoteo Estrada rendirá protesta como presidente del comité municipal campesino y también comenzará su carrera como priista, que dicho sea, no la tiene, lo que no fue obstáculo para llegar al Cabildo.

Este Ayuntamiento actual es el que tiene más sorpresas en su integración y son el paisa Javier, mi estimada Ale y el camarada Timo.

Por cierto, don Andrés Estrada, el de la anécdota escrita ayer, no es su abuelo sino era su tío. Una persona muy amada lo confirmó...

HELP, HELP, HELP, (auxilio, para quienes aún no hablan el idioma inglés), clamaban habitantes de dos comunidades sanjuaneros frente a la sede de la CFE, que dicho sea, es empresa de clase mundial. No, no es broma ni mucho menos.

Fueron como cincuenta personas las que acudieron a protestar por el pésimo servicio, pero los inconformes deben andar en los veinte, treinta mil.

Pero bueno, AMLO y su cuarta transformación deberán cambiar lo que Peña Nieto y el gobierno federal priista buscó aniquilar: La CFE.