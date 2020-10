Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con el tema de la pandemia actual pareciera que los demás problemas existentes quedaron olvidados en la región noroeste, pero no, ahí siguen y siguen a la espera de que sean resueltos.

En San Juan del Río, meses pasaron desde que la cabecera municipal se quedó sin oficina de Telecom, con el consabido problema para quienes utilizaban esos servicios, recibían su dinerito del otro lado y ahora no tienen esa oportunidad, presuntamente no mientras el gobierno municipal no les pague el alquiler de un local o les proporciones uno.

El tema de la economía pareciera que gira alrededor de la empresa minera, generadora de empleos, con una economía que no repunta y que al paso de meses pudiera tener la sorpresa de un mercado, espacio que en sitios como Canatlán son una tradición, el comercio popular.

Tampoco pudiera descartarse que en la tierra de la nuez pudiera establecerse un espacio destinado al comercio informal y con ello dar respuesta a las personas que tienen un producto que ofrecer, muchas veces cosechado en la parcela, en el solar.

San Juan es tierra con mucho mercado agropecuario y muestra de ellos es que comerciantes ambulantes del municipio acuden a otros cercanos, como Pánuco de Coronado, a vender sus productos de manera informal.

Con esto también pudiera destrabar el problema que ocasionan dueños de locales comerciales que se adueñan de espacios en la estrecha calle, colocando rejas, sillas,” apartando” lugares que se entiende, son públicos, a menos que se pague dicho servicio, que pareciera en San Juan no es el caso.

En Canatlán llegó la pandemia y pareciera que el gobierno se olvidó de temas como la construcción o habilitación de un relleno sanitario, algo que debiera pasar de las palabras y mensajes a hechos concretos, iniciando con ¿ Es o no viable el relleno sanitario construido en la administración 2013 -2016 ?

De la respuesta se parte a lo siguiente, se pone a funcionar el actual o se construye uno nuevo.

También algo deberá hacer el cabildo para detener el daño a calles de colonias y fraccionamientos, por obras promovidas por el Sistema de Aguas de Canatlán y como ejemplo están los fraccionamientos Magisterial Soledad Álvarez y Los Manzanos, además de que ya se “abrió” de nuevo la calle No me olvides, la segunda o tercera ocasión desde que se pavimentó, ahí en la colonia H. Ayuntamiento.

Los malos terminados del SIAC a los trabajos en líneas de agua potable y drenaje, los malos acabados de obras como el cambio de colector en el fraccionamiento Los Manzanos han hecho en mal estado calles, en este caso circuito, que por años fue de lo mejor en ciudad Canatlán.

En fin, hay mucho que atender, más allá de la prevención del Covid -19.