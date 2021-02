Recorriendo....

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Con la renuncia total y definitiva al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la ahora ex Secretaria General de la Dirección Ejecutiva PRD Durango Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, pareciera que la congruencia y el amor propio se mantiene aún en la política local, dentro del océano de agachismo, incongruencia y falta de valores partidarios que permea en la vida político partidista de Durango.

“Por la complicidad disfrazada de alianza política Va por México que ha permitido pisotear y denigrar la vida política en mi municipio de Cuencamé donde en las pasadas elecciones competimos PRD / PAN contra Luly Martínez del PRI …y ahora el PRD le entrega en charola de plata al PRI nuestro ..”, menciona la ex alcaldesa en el documento donde anuncia su renuncia definitiva al Partido del Sol azteca.

Un tema para analizarse en ese y en otros Distritos electorales en donde la coalición Va por México hizo a un lado el respeto y reconocimiento a la militancia y militantes que han trabajado duro buscando mantener vigente a su instituto político, dando las candidaturas a personas que nada han hecho en los últimos años dentro del quehacer partidario.

En lo que se refiere a los distritos electorales locales, pareciera que en la región sierra, es en el octavo donde pudiera darse una congruencia, si es que la postulación va del lado del alcalde Gerardo Galaviz Martínez, quien con resultados en el proceso electoral 2019 mostró que es político que logró no solo refrendar una elección, sino arrasar para lograr una reelección.

A esperar para comentar cuando se oficialicen los nombres de los candidatos, pero lo cierto es que hay inquietud de priístas en Pueblo Nuevo, San Dimas y Canatlán, así como de Santiago Papasquiaro, donde no tendrán un solo candidato emanado del partido tricolor.

Precisamente en Santiago Papasquiaro, el año 1995, el PRI designó a los candidatos que les impuso el primer priísta en el Estado, un personaje muy reconocido, el gentil Eduardo Campos Rodríguez, quien había sido diputado local en ese distrito en un par de ocasiones y quien mandaba en el Estado lo envió de nuevo, con el proyecto de hacerlo a su triunfo presidente de la Gran Comisión.

El entonces alcalde David Avitia Torres aspiraba a llegar al Congreso, pero se le negó la oportunidad e inclusive se le pidió pedir permiso al cargo para ser suplente del candidato Lalo Campos, a lo cual, con dignidad y respeto a sí mismo, el santiaguero se negó.

Pero la decisión cupular también alcanzó para poner candidato a presidente municipal, a un señor de mucho respeto, con trayectoria priísta, pero con muchos años de haber dejado el trabajo partidario.

Gracias a esa decisión, de colocar como candidatos a personas que no tenían un quehacer político que los respaldará en el municipio, el PRI perdió por vez primera municipio y Distrito, siendo el gran ganador el Partido Acción Nacional y sus candidatos Juan Diego Cardoza Hurtado y Miguel Ángel Jáquez Reyes, quienes resultaron diputado por el VII Distrito y presidente municipal 1995 -1998.

Como mera referencia cabe mencionar que el estimado abogado Juan Diego no hizo campaña, en virtud de que consideró que esa posición era de relleno pero no para ganar, no haciendo proselitismo ni en Santiago ni tampoco en Nuevo Ideal y Tepehuanes, que en ese entonces formaban dicho distrito.

¿Se repetirán las formas y los resultados ? A esperar para comentar.