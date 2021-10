Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Grandes promocionales del Senador José Ramón Enríquez Herrera se miran a lo largo de la región noroeste, con motivo del informe legislativo que ofrecerá este sábado 23 de octubre, en la ciudad de Durango.

Llama la atención el que se encuentra en ciudad Nuevo Ideal, donde el reconocido oftalmólogo aparece con sombrero, algo que en él no se mira fuera de lugar, recordando que es nacido en familia que habita en el medio rural, concretamente en el antiguo poblado Los Sauces, hoy Arnulfo Rodríguez Gómez.

Por cierto, más allá de su ideología, José Ramón debiera estar en la relación de canatlenses que el gobierno municipal reconocerá el mes de noviembre próximo, una ceremonia que año con año promueven el ayuntamiento y el gobierno municipal, en el marco de la celebración de la hoy ciudad Canatlán. Méritos los tiene y de sobra.

También Manuel Espino se hace presente en diversos espectaculares colocados en el municipio manzanero y en ese mismo tono, el sanjuanero Esteban Villegas Villarreal.

A un mes para que inicien las precampañas hacia la gubernatura ( 21 noviembre – 30 de diciembre), el interés del ciudadano está puesto en los procesos que actualmente realizan las coaliciones partidistas, mientras tanto, los espectaculares sirven para promoción adelantada de precampaña, con la viveza que distingue al mexicano.

También haciendo su luchita, pero a nivel municipio, el sanjuanero Enrique Martínez Quiñones, quien como regidor y como dirigente cenecista local promueve acciones para desinfectar escuelas, templos y sitios públicos, además de llevar ejote fresco a las familias sanjuaneras y poner a su disposición un despacho legal.

Todo lo hace dentro de los lineamientos permitidos y sin duda sus acciones le ayudan a reafirmar su imagen ante la gente que apoya o respaldó, ahora y desde hace tiempo. Digo, nomás lo que es.

¡¡ HELP HELP HELP ¡!. Piden habitantes de los poblados Ejido Revolución y Benjamín y Urías, del municipio de Hidalgo, que le están pidiendo al gobernador Aispuro su intervención para lograr que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coloque bordos sobre la carretera federal 45 o Panamericana, a la entrada de las comunidades citadas, que están frente a frente.

En los últimos tiempos se han registrado tres muertes por atropellamiento y la respuesta de la SCT es que por el tipo de carretera no se autorizan bordos, algo que pareciera no se aplica para sitios como Las Nieves, en Ocampo. En fin, ahí está la petición hecha el mes de mayo al gobernador Aispuro Torres. ¿ Qué candidato podrá apoyarlos ?