Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - El hecho de que el Partido de la Revolución Democrática, a través de su dirigente estatal Miguel Lazalde, haya abierto su simpatía o respaldo a favor del aspirante panista Javier Castrellón, en el proceso de renovación de gobierno estatal, pareciera que no dejará bien parado al partido del sol azteca respecto a sus pares Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Es bien sabido que los coaligantes Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional (Prian en conjunto) mantienen sus respectivos quehaceres para definir abanderado a gobernador el año próximo, pareciera que toca a cada uno de ellos definir y oficializar lo que a su juicio convenga, recordando que por el blanquiazul están buscando candidatura Javier Castrellón Garza, Carlos Maturino y Héctor Flores, mientras que por el tricolor lo hace Esteban Villegas Villarreal.

Un proceso donde participan muchos actores y organizaciones, más allá de los partidos, pero que un dirigente estatal se abra a favor de un aspirante de otro partido, cuando no se han dado las definiciones, pudiera parecer anuncio anticipado de precampaña y una falta de respeto al quehacer que llevan Maturino y Héctor, quien recibió respaldo de panistas de la región noroeste.

En las mesas de café y charlas de análisis hablan de un plus que tiene el diputado Javier Castrellón, que pudiera emparejarlo con el peso que en este momento pudiera tener la presidente municipal de Gómez Palacio Marina Vitela, lo que presuntamente dejaría la definición en la ciudad de Durango, en caso de que Javier y Marina fueran los candidatos de las alianzas.

Tampoco debe dejarse de lado que es entendible que la estimación de fuerzas debe de sumar lo que traigan Maturino, Héctor y Javier, por un lado, dejando en el aire el peso específico del priísta sanjuanero Esteban Villegas, de quienes muchos piensan que se irá a Morena en caso de no ser el abanderado prianista.

Claro que no falta quien dice que no, que pudiera irse al Verde o al MC, lo cual es de dudarse, porque en el partido del tucán se caracterizan por alianzas exitosas para la causa y en MC está como misión imposible ganar solos una elección de Estado.

¿Y el Doctor José Ramón Enríquez Herrera? Las opiniones se bifurcan entre aquellos que dicen que no será el candidato de Morena y otros que hablan de que está muy cerca del ánimo de AMLO, que al final de cuentas, no se tiene nada firme.

En Canatlán, algunas voces panistas saltaron cuando se escribió el consenso que presuntamente está recibiendo el aspirante Jacob Martínez Reyes, mencionando que no se descarte a Verónica González Olguín, en caso de que fuera mujer la decisión de candidatura a la presidencia municipal 2022.

Habrá que conocer que dice la ex regidora y ex dirigente panista municipal, pero mientras tanto, el ex dirigente, ex alcalde interino y ex dirigente blanquiazul Jacob sigue trabajando de manera abierta a favor de su aspiración.