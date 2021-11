Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- La decisión del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional al dar a conocer el nombre de los cuatro aspirantes a contender por la gubernatura del Estado de Durango, luego de cribar la relación de catorce aspirantes registrados, pareciera dar razón a quienes opinan que en el tema de género pudiera ser Marina Vitela Rodríguez en caso de mujer y José Ramón Enríquez Herrera de ser hombre.

Alma Marina Vitela Rodríguez, Maribel Aguilera Cháirez, Santiago Fierro y Ramón Enríquez Herrera son los nombres elegidos por el CNM para preparar lo que será la encuesta final, mencionándose que se integrarán dos nombres más.

El anuncio provocó que las redes sociales se volvieran un entrelazo dando a conocer los nombres, para algarabía de sus simpatizantes y colaboradores, que de manera anticipada preparan lo que pudiera ser una inminente precampaña.

El interés se mantendrá en conocer la decisión final y se extenderá hasta la coalición contraria, la del Prian y PRD, que tiene sus al menos 12 aspirantes, mencionándose como fuertes a Héctor Flores Avalos, Javier Castrellón y a Esteban Villegas, sin descartarse al resto.

Se dice que la simpatía del primer panista estatal está en el actual secretario general de gobierno, repito, se menciona entre analistas y propios aspirantes, como también se menciona que el sanjuanero Villegas Villarreal no es bien visto entre los hombres fuertes de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, que al final no deja de ser una leyenda urbana, por lo modificable de la circunstancia.

Sin lugar a duda que Ismael Hernández Deras es el hombre con mayor influencia en el Partido Revolucionario Institucional estatal, pero tampoco debe dejarse de lado que otro ex gobernador, Jorge Herrera Caldera, se le menciona como el hombre fuerte detrás de figuras de Morena, incluida Marina Vitela y del priísta Villegas Villarreal.

Entre personas afines al sanjuanero se menciona en lo corto que de no ser Esteban el candidato no se descarta que se sume al proyecto de Marina, lo que no se mira ilógico, con los lazos que existen entre ambos, que fueron binomio al frente del CDE del PRI, como presidente y secretaria general, respectivamente.

¿Por qué no comentar lo propio en los municipios?, porque de la decisión estatal se darán las decisiones en cascada en cada uno de los 39 municipios.

Por cierto, en lo corto, reconocido priísta recordaba como Marina Vitela fue integrada al PRI el año 2004, cuando el proceso preelectoral para renovar gubernatura, luego de que al actual presidente municipal de Gómez palacio dejó en claro su liderazgo entre los trabajadores de la salud.

Se le invitó a integrarse al tricolor y enseguida se le dio un espacio como regidora y de ahí en adelante, Marina construyó un camino exitoso en la vida política partidista, que la está llevando a la antesala de la gubernatura, hasta este momento.

Luis Enrique Benítez Ojeda es un personaje de la política y además es de os tribunos mejor posicionados en la recién iniciada legislatura estatal, como lo mostró en l sesión primera del jueves, cuando replicó a un legislador de Morena.

A propósito del Congreso, conocedores de la vida política mencionan que, si la diputada canatlense Ángela Rojas Rivera se lo propone, tiene todo no solo para ser candidata a presidente municipal de Canatlán, sino para ganar el mes de junio próximo.

De ser así, la santaluciense seguiría un camino inverso al de su compañero diputado Gerardo Galaviz Martínez, que primero fue alcalde y después legislador.

En Canatlán ya está registrado en la historia política que por primera vez un par de regidores pasaron directo a ser diputados en el mismo trienio, son los casos de Javier Escalera y Ángela Rojas, ambos del Partido Verde.