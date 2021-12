REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM). - Esteban Villegas Villarreal estará recorriendo la región noroeste este jueves dos de diciembre, dialogando con estructura priísta de Canatlán, Santiago y Tepehuanes, dentro del proceso interno que llevan a cabo los aspirantes a la gubernatura del Estado.

El sanjuanero es la carta fuerte que tiene el priísmo para buscar ser mano en la coalición PRI/PAN/PRD, recordando que hay otros nombres en el tricolor como Luis Enrique Benítez Ojeda, Ricardo Pacheco Rodríguez, Héctor Arreola Soria y Azucena Triana Martínez, que también alzaron la mano y hacen lo propio en cuanto a crecer en imagen y presencia entre la ciudadanía.

Carta fuerte en el sentido de que no solo lleva más de seis años en campaña, sino que tiene una estructura paralela a la de su partido, que trabaja de manera organizada, entre ellos reconocidos ex alcaldes y liderazgos, no solo en la región sino al parecer en todo el Estado.

Más allá de lo que se dice y habla, leyendas urbanas o no, Villegas Villarreal es el nombre con más peso que el tricolor puede presentar ante sus pares coalicionistas, concretamente ante Acción Nacional, que también trae lo suyo con nombres como Héctor Flores, Javier Castrellón, Jaime Rivas Loaiza y Adrián Alanís.

A partir del año 2016 se puede escribir que existe alternativa para ganar la gubernatura, quizá también la hubo seis años antes, en el 2010, pero ahora pudiera decirse que será bloque entre los otrora partidos más fuertes contra la sensación del momento AMLO/ Morena, ni más ni menos.

A esperar para conocer nombres de personajes ó líderes de opinión que estarán presentes en la charla con Esteban, este jueves, más allá de los liderazgos tricolores.

De manteles largos estarán en la Integradora Regional de Productores de Manzana de Canatlán, con la celebración del IV Simposio sobre la Manzana, que ofrecerán a fruticultores de la región Canatlán / Nuevo Ideal los días viernes y sábado, confirmando el liderazgo que dicha organización productiva tiene en la región.

César Octavio Gallegos Gutiérrez, presidente del consejo de administración, ha mostrado que mantiene su visión y deseo de seguir creciendo en favor no solo de la Integradora sino de productores de pomácea que buscan servicios que les ayude a mejorar las condiciones, entre ellas, la refrigeración de fruta, elemento indispensable para buscar mejores al momento de comercializar.

Con César están personas comprometidas con la fruticultura, con experiencia en el quehacer de campo, como Alfonso García Soto, entre otros y con ellos José Raúl Ramírez Rodríguez, gerente de la empresa y con muy amplia experiencia en su labor.

En otro tema, se reporta Fernando Galván Mireles, ex director del Sistema de Aguas de Canatlán (SIAC), quien denuncia que a dos años de haber salido de dicha responsabilidad, el organismo descentralizado municipal sigue utilizando su firma electrónica para hacer trámites ante dependencias como el Servicio de Administración Tributaria ( SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se recuerda la forma poco ortodoxa en que concluyeron la relación laboral Fernando y la alcaldesa Dora González Tremillo, incluyendo denuncias penales entre ellos, de ahí el interés por saber el desenlace de esta nueva situación. A esperar para comentar.