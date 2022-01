Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con el nombramiento del sanjuanero Esteban Villegas Villarreal como abanderado de la alianza Va por Durango, el priísmo recobró un segundo aire, sobre todo en municipios donde son oposición, como Canatlán, Rodeo, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Coneto de Comonfort, entre otros.

Ese fortalecimiento priísta también le servirá al Partido Acción Nacional en sus candidaturas, porque ayudará a respaldar los proyectos a la presidencia municipal, como será en Santiago Papasquiaro y Canatlán

En Santiago Papasquiaro, César Rivas Nevárez llegó a la presidencia municipal el año 2019 con los mejores números que registre el Partido Acción Nacional en su historia, así de ese tamaño, cobijado por militantes y simpatizantes del PAN, PRI y hasta de Morena.

Con alianza formal Va por Santiago Papasquiaro, pudiera esperar que dicha alianza esté en las condiciones de enfrentar de tú a tú a un Morena que sin duda legará más fortalecido que en el proceso municipal anterior.

En ese entonces el PAN logró aproximadamente 13, 012 votos, por 2, 975 de Morena; Las dos coaliciones tendrán sus ventajas, recordando que de entonces a la fecha el gobierno federal incremento de manera notable el número de personas becadas o apoyadas con programas de tipo social, lo cual ahora deberá cosechar.

Pero también los panistas tienen un gobierno estatal que sin duda hace y hará lo correspondiente, para llevar agua al molino.

Donde las cosas parecieran no van del todo acorde en la alianza prianistaperredista es en Rodeo, donde el dirigente panista Toño Uribe ya adelantó que los blanquiazules no apoyarán la candidatura a reelección de la presidente perredista Mary Amaya, mientras que Matías Segovia, dirigente municipal priísta, hace ver que no se han dado condiciones de diálogo y acuerdos con quien manda en el ayuntamiento.

También serpa bueno recordar que Mary Amaya aún no hace oficial su precandidatura, lo que sin duda pudiera retrasar un poco el momento de acuerdos, pero sin duda que tocará al dirigente perredista municipal Villalba Rodríguez el buscar los puntos de encuentro con priístas y panistas.

Pareciera que la diferencia entre el Maestro Toño Uribe y la alcaldesa Mary Amaya viene desde los tiempos en que el dirigente panista trabajó en la presente administración. Repito, así parece, visto desde afuera.

Donde hay efervescencia de aspirantes es en el municipio Nuevo Ideal, concretamente con Morena y el PAN, es en Nuevo Ideal, donde la alianza Juntos hacemos historia y los blanquiazules

¡¡¡¡ Once aspirantes en cada bando, once ¡!!, lo que permite sugerir que, al tener dos mujeres y nueve varones por bando, bien pudiera decidirlo en un encuentro de futbol allá en la cancha de la unidad deportiva.

A diferencia de ambos, en el PRI solo tienen a Miguel Escobar Hernández, quien habrá de esperar los tiempos para su registro, que al parecer será hasta después del domingo próximo.

Se llama Genaro Meléndez, es un profesionista joven de San Dimas, que aspira a la candidatura panista a la presidencia municipal de San Dimas.

Ha sido enlace y supervisor de obra en SEDESOL federal asignado al municipio de San Dimas, del 2008 al 2012, Jefe del departamento de atención ciudadana en la secretaría del ayuntamiento del Municipio de Durango 2016-2017 y Jefe del departamento de Gobernación en la secretaría del ayuntamiento. 2017-2022.

Es la nueva camada panista, junto con personas como Guillermo Orozco, Memo para los cuates, Jacob Martínez y Abner Borja Flores, de San Juan del Río, Canatlán y Pueblo Nuevo, respectivamente.

Si hay lógica y recordando que la candidatura en San Dimas será por designación, el candidato será el alcalde Alejandro Gurrola Romero, pero no estará por demás que haya acuerdo para transitar todos juntos.

Se comenta que Víctor Hugo Castañeda Soto es el padrino de esta camada y quien promueve los proyectos de aspiración.