Sí hay mujeres en Durango

Día de muertos, 13 muertas, asesinadas





Día de muertos, día de muertas, el día 2 de noviembre es fecha para recordar y honrar a las personas que han abandonado el universo terrenal, día de altares para recibirlas, de vuelta a casa.

Y lo hacemos con flores, una cruz de sal, veladoras, pero también colocamos su fotografía, algunas de sus pertenencias y lo que les gustaba comer y beber, en fin, una variedad de objetos y más de acuerdo a la tradición mexicana.

Mañana es el día y en todo el país se disfrutarán colores, sabores y olores en esta costumbre tan colorida de nuestro país que es un sincretismo de la cultura prehispánica y la religión católica traída por los españoles.

Día de muertas, no sólo de muertos y hago mención de esto porque quiero recordar a las mujeres de México y de Durango que han perdido la vida, traer a la memoria “Las muertas de Juárez” que pusieron a México en el mapa mundial como un país manchado de la sangre de muchas mujeres. Aclaro no son las muertas, no mueren nomás así, son asesinadas principalmente dentro de sus hogares, por sus esposos, ex esposos, parejas o ex parejas.

Durango no ha quedado fuera de esta terrible estadística y hoy quiero recordar a las mujeres que han sido asesinadas en Durango en lo que va del año. Cabe resaltar que hasta este momento ha quedado impune el homicidio de Lupita, después de un año no ha sido detenido el culpable.

Nombraré lista de presentes y así honrarlas, ellas son: Julianita, Laura Imelda, Yamil, María de los Ángeles, niña Sofia, María del Rosario, Jesica, Ma. Ivonee, otra niña de la cual se ignora el nombre, Karla Elisa, Verónica, Dora Elia, Laura, esta última asesinada en Monterrey.