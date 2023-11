Sí hay mujeres en Durango

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer





El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; algunos de los tipos de violencia contemplados en la Ley de las Mujeres para una vida sin Violencia de Durango:

Violencia Física, la que identificamos con más facilidad y es un acto u omisión que cause daño a la víctima, mediante el uso de la fuerza física o el uso de objetos, armas o sustancias que puedan provocar una lesión interna o externa; Violencia Psicológica: no la identificamos con facilidad, pero es cualquiera que dañe la estabilidad psicológica, que lleve a la depresión; Violencia Sexual: Todo lo que atente contra la libertad, integridad y seguridad sexual de la víctima; Violencia Económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta la economía de la víctima como no dar pensión alimenticia; Violencia Obstétrica: Trato deshumanizado que ejerza el sistema de salud en la atención médica que se ofrece durante el embarazo, el parto o después del parto.

Otras son Violencia Patrimonial: Toda conducta como destruir objetos de tu propiedad ; Violencia Política es toda acción u omisión, o la tolerancia, basada en género que tenga por objeto o resultado limitar, el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, puede ser que la veamos por las próximas elecciones ; Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Cualesquiera de las violencias mencionadas pueden ser denunciadas en el Centro de Justicia para las Mujeres.