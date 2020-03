 SÍ HAY MUJERES EN DURANGO

Dedicada a las mujeres del CECyTED

A las que me acompañaron hace 25 años: Sara Amador Saavedra, Laura Jovita Carrillo Herrera y Domitila Holguín Ruiz.

En la fundación del Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos había mujeres, algunas de ellas, este 6 de marzo cumplieron años junto con el subsistema fueron reconocidas, como son Sara Amador (mi comadre), Jovita Carrillo y Domitila Holguín, empleadas que han servido al CECyTE por 25 años en los cuales este subsistema ha crecido de manera importante. Otras mujeres que iniciaron conmigo; directora académica, Martha Alicia Martínez, directora del plantel de Las Nieves y luego de Súchil.

Dirigí este subsistema por 3 años gracias a la confianza que me otorgaron los entonces gobernador del Estado, Maximiliano Silerio Esparza y secretario de Educación, Emiliano Hernández Camargo.

Recordé aquellos años fue difícil iniciar y fue en Las Nieves, municipio de Ocampo, donde se fundó el primer plantel, el principal problema de Durango era que se requería mínimo 100 alumnas y alumnos para poder abrir estas instituciones, en Las Nieves, se incluyó a la madre de una alumna para completar el número. Otro dato curioso, fue que en un municipio el presidente municipal se negó a abrir el plantel.

Otras cosas que impedían el crecimiento de los planteles era que en los municipios del medio rural, muchos jóvenes y muchas jóvenes, estaban esperando salir de la secundaria para irse con sus parientes a estudiar a USA. Nuestro argumento que el ir más preparados les daría como resultado que en lugar de ir a lavar platos pudieran acceder a una posición menos dura.

Otro descubrimiento es que las y los jóvenes, generalmente no pretenden seguir los pasos de su familia y no pretender hacer crecer sus comunidades, caso concreto en Canatlán no quieren ser fruticultores. La idea de estas instituciones era cubrir las cabeceras municipales que no tuvieran educación media superior.

Promovimos a nivel nacional el EMSAD porque como ya lo mencioné, Durango tiene la población muy dispersa y aún en las cabeceras municipales no se reunían los 100 alumnos y alumnas.

Algunos CECyTE´s los abrimos a la brava y gracias al apoyo del gobernador Silerio y del secretario de educación logramos la construcción de los edificios por parte del entonces CAPCE.

Tuvimos una niña en las oficinas; la hija de Sara Amador Sarita…mi ahijada, que creció en las oficinas centrales estuvo hasta el 98 en que el gobernador Guerrero Mier me pidió que entregara el puesto a uno de sus amigos.

En 3 años cubrimos las cabeceras que se nos había ordenado que fueron: Mapimí, con informática administrativa; Súchil la misma; Guanaceví, mantenimiento de equipo de cómputo otras cabeceras, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, e Indé e Hidalgo.

También hubo escuelas en Ignacio Zaragoza, General Escobedo y en el Centro de Readaptación Social de Durango, fuimos la primera escuela que dio clases de educación media superior en un centro penitenciario.

La primera Junta Directiva del CECyTED:

Presidente: Emiliano Hernandez Camargo, secretario de Educación Cultura y Deporte y los vocales, Miguel Hugo Sevilla Wrobel, representante de la SEP en Durango, representante del gobierno federal; Héctor Vela Valenzuela, coordinador de la DGETI en Durango, representante del gobierno federal; Francisco Monárrez Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, representante del sector productivo; Sergio Martínez Villarreal, presidente del Club de Industriales de La Laguna, representante del sector productivo de Durango; Manuel Lozoya Cigarroa, presidente de la Academia Mexicana de la Educación, A.C. Sección Durango; representante del sector social.

Se inició en Las Nieves, Ocampo, con computación fiscal contable; Ceballos, Mapimí, con informática administrativa; Santa Lucía, Canatlán, mantenimiento de equipo de cómputo; General Escobedo, Santa María del Oro, la misma, Ignacio Zaragoza, Durango, Cereso y Ciénega de Nuestra Señora, creado por decreto administrativo a los 6 días del mes de marzo de 1995.

El director actual Alejandro Mojica Narváez me entregó un reconocimiento como fundadora y a Guillermo Rosales, Francisco Gurrola Rochín, Maximiliano Silerio Díaz, por los años en que trabajaron al frente del subsistema.