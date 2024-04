Temas de la República

A partir del 15 del presente mes y hasta el próximo día 30 de Abril del presente año (2024), es el plazo que tiene el Instituto Nacional Electoral, para emitir el Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la Jornada Electoral del 2024, son válidos y definitivos, mientras se trabaja en las Bases Geográficas Digitales para las 32 entidades del país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE), todo, para que el día “D” (próximo 02 de Junio), se lleve a cabo la elección más grande de la historia en nuestro país.

Sin embargo, en este mismo espacio le comentaba hace algunos días, que la elección ha sido lo que coloquialmente se conoce como “mucho ruido y pocas nueces”, en donde a las y al Candidato presidenciales, les ha faltado sustancia, contenido y propuestas, uno de los temas que ha brillado por su ausencia, (a pesar de que Claudia Shein es egresada de la UNAM como Doctora en un tema ecológico) es el del reciclaje, el cual parecería que no les resulta importante de abordar ni a las candidatas ni al candidato, pero tampoco a las y los electores, porque de otro modo, estaría en la vitrina de los debates y no es así.

En las redes sociales, hemos escuchado y leído la frase : “menos plástico y más vida”, incluso algunos países han emprendido campañas para reducir el consumo de plástico de un solo uso ¿un ejemplo? el sorbete que aquí en México conocemos como “popote” que aproximadamente tiene una vida útil no mayor a 5 (cinco) minutos, para después ser desechado como residuo y terminar en los basureros, sin que los pepenadores se ocupen de ellos, por el tamaño diminuto y porque resulta un producto poco atractivo para los recicladores, porque imagínese usted cuantos popotes se necesitaría recolectar para hacer un reciclaje económicamente rentable.

De acuerdo con cifras de la red, el tiempo aproximado de degradación de un popote que los bares y restaurantes utilizan para brindarle una sensación de higiene a las bebidas que usted compra, es de 200 años, es decir, ese popote que usted usa durante dos o tres minutos (o lo que dure ingiriendo su bebida) no se desintegrará hasta 200 años después, usted y yo ya seremos polvo para entonces pero el popote apenas iniciará su período de desintegración, sin embargo, a pesar de lo anterior, las campañas no fijan posturas en relación con temas tan simples y a la vez tan torales como el de combatir el consumo de plástico en nuestro país y en nuestra entidad, bueno ni siquiera las campañas locales se han preocupado por subir este tema al debate político.

De acuerdo con la campaña #MenosPlasticoMasVida”, en nuestro mundo se utilizan 5 billones de bolsas de plástico al año; La pregunta es: ¿Cuántas de esas bolsas de plástico son utilizadas por usted?. Cada vez que vamos a una tienda de cualquier cosa, nos llevamos el producto que compramos con una bolsa de plástico, cuando en realidad no la necesitamos.

De acuerdo con el World Economic Forum, The New Plastics Economy — Rethinking the future of plastics (2016), cada año se vierten hasta 20 millones de toneladas de plástico al mar, según la Fundación Ellen MacArthur, si los actuales patrones de producción y consumo de plástico permanecen, hacia 2050 habrá más plástico en los océanos que peces, al momento en que usted está leyendo estas líneas, se están produciendo 500 millones de toneladas de plástico, de las cuales, 10 millones terminará en las playas y océanos, en donde la fauna marina confunde a las bolsas de plástico con medusas y las ingiere, con las nefastas consecuencias de hacerlo, tan solo en junio del año pasado (2023), 18 cachalotes aparecieron muertos en distintas playas, con hasta 45 kilos de bolsas plásticas en su organismo y lo mismo sucede con los delfines, que cada vez con mayor frecuencia observamos muertos en diferentes partes del mundo en donde tienen playa, lo que nos brinda una idea del enorme reto al que nos enfrentamos.

Las aves marinas no son una excepción, se han realizado diversos estudios en ellas y se ha concluido por diferentes vías que cerca del 90% de ellas, han consumido plástico y es que las aves marinas no viven en el mar sino en las playas, en donde se dispara el consumo de plástico, estas bolsas de plástico que son confundidas por la fauna marina con alimento, tardan en degradarse hasta 400 años, (aún en el mar en donde la sal coadyuva a su desintegración), 400 años que durarán flotando en nuestros mares, hasta que alguna tortuga, un cachalote, un tiburón o simplemente un pez, la ingiera y a este instante, cerca del 15% de las especies que ingieren plástico, ya se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción, la basura en el mar, perjudica a 600 especies de fauna marina en forma directa y a toda la flora y fauna del océano.

Los residuos plásticos son trasladados por el hombre a los lugares más recónditos de la naturaleza, se han encontrado vasos de unicel que llegan a tardar hasta 1000 años en desintegrarse en la cumbre del Everest, en los cascos polares que se están derritiendo debido al calentamiento global y prácticamente no hay lugar de la tierra en donde no se encuentre basura de plástico y bueno en ocasiones que tengo el tiempo de platicar del tema, no pocas voces me dicen que mientras no les perjudique a ellos, que los tontos peces se coman el plástico, empero, en realidad si debería importarnos, porque nosotros estamos consumiendo el Pescado que trae residuos de plástico, así que nosotros estamos consumiendo el plástico que los peces se comen en el mar, pero no lo entendemos así.

En 2017, Algalita Marine Research and Education, descubrió una isla totalmente cubierta de plástico, en donde las corrientes a su alrededor eran vertiginosas y por ello, depositaban los plásticos en sus más de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el mar tuvo que encontrar un tiradero de basura natural, por supuesto en esa isla no se encontró fauna alguna, y se presentó al mundo como el ensayo que el mar nos está haciendo para gritar que si seguimos produciendo y consumiendo plástico, la tierra y el mar se convertirán en desiertos dentro de muy poco tiempo.

Las y el candidato a la Presidencia de la República, deberían de tomar este tema que actualmente se encuentra ausente de campañas y que tiene que ver con todos nosotros como comunidad y sociedad, para plantear el mejor uso de los plásticos, el aumento de impuestos para quienes produzcan, vendan o comercialicen plásticos (sobre todo de un solo uso), sin duda alguna, es el momento de comenzar como electores a interesar a nuestros candidatos en temas como estos, porque si a usted o a mi nos interesan, créame que al candidato de cualquier Partido Político le va a interesar simple y sencillamente porque le interesa su voto.

¿Cómo podemos vivir con menos plástico en nuestras vidas? ¿Qué podemos proponer a nuestros candidatos para sumar vida y restar plástico en nuestros espacios?.