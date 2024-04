Temas de la República

Ecos del encuentro entre candidatos presidenciales y expectativas rumbo al siguiente debate

Sin duda alguna, el encuentro entre Candidatos presidenciales (porque no se le puede llamar Debate al actual formato que utiliza el Instituto Nacional Electoral en estos encuentros) dejó mucho que desear, sobre todo en términos de contenido y sustancia, pero también plagado de errores de organización y nerviosismo por parte de los participantes; La candidata azul Xóchitl Gálvez, intentó justificar su nerviosismo (diciendo después del debate) que el formato original del debate había sido cambiado, desconozco (porque no dio detalles) quien o quienes cambiaron el formato o si verdaderamente lo cambiaron o no, aunque después la candidata de MORENA Claudia Sheinbaum Pardo, se quejó también de que le habían cambiado el formato, personalmente supongo que para que no dijeran los analistas que lo habían cambiado para favorecerla.

Me atrevería a afirmar, que el verdadero dilema no fue conocer a la ganadora o ganador del debate, sino fué observar quien realmente se vió presidenciable durante el encuentro, la actitud de cada un(a)o, la forma de abordar en 60 segundos los temas torales que le interesan a la ciudadanía, los gestos o las gesticulaciones de cada participante cuando hablaba su contrincante, configuraron mayor rentabilidad política para alguno de los tres participantes.

En este contexto tan enrarecido y rígido, me pareció que Xóchitl cometió un grave error al leer su cierre, dejando entrever inseguridad en sí misma, yo soy de la idea de que si llevas tantas semana repitiendo tu discurso y tus proyectos para mejorar a nuestra nación, no puedes irte por la seguridad de leer un mensaje que tus posibles electores no saben si es tuyo o si fue elaborado por uno de tus ayudantes.

Y sin embargo, a pesar de lo anterior, me parece que quien tiene más clara la ruta crítica para mejorar al País es Xóchitl Gálvez, porque su campaña se basa en dos temas que resultan pilares para el futuro de México, Salud y Seguridad para las personas, pero esto no es nuevo, desde las épocas ancestrales, estos dos temas han sido una de las recurrentes prioridades de la sociedad, tal y como lo considera Maslow en su “Pirámide de las Necesidades del Hombre”, entonces el equipo de Xóchitl no está descubriendo el hilo negro.

El nerviosismo y la indecisión que se observó en el encuentro presidencial, fue algo muy triste, ningún participante aprovechó la oportunidad de que sus posibles electores se identificaran con sus propuestas, lo que si es que durante las entrevistas banqueteras siempre es Xóchitl la que aborda cualquier tema sin censura y hasta con dichos, mientras que Claudia a la fecha no es capaz de responder ninguna de las preguntas clave:





2/2

¿Qué piensas hacer como Presidenta o Presidente con el tema de los migrantes? ¿Cómo vas a atender las necesidades y problemáticas de los grupos LGTBBYZ,? ¿Qué vas a hacer con problema del millón de personas asesinadas o desaparecidas en México cada año?. En tal sentido, considero que el debate propició la pérdida de la narrativa de los discursos de las y del candidato.

El problema de la inseguridad pública en México, implica no solamente el detener y castigar a aquellas personas que por sus conductas han lesionado física, moral, material o emocionalmente a la sociedad, sino también el evitar este tipo de conductas en nuestra sociedad, yo soy un convencido de que la mejor forma de combatir el delito es evitar que se cometa.

Precisamente por lo anterior, en este mismo espacio hace algunos días, proponía la creación del Instituto para la Integración y el Fortalecimiento Moral de nuestra sociedad, en un contexto en donde las personas que son violentadas, son abandonadas por el estado, lo cual es gravísimo y de consecuencias funestas.

Con todo, la ciudadanía espera con ansia el segundo “debate” del que se espera mucho más, tanto de parte de la organización, como de parte de las y el candidato, particularmente de Maynez, se espera que deje de repetir su nombre y su apodo y que revele propuestas que – gane o no la elección – pudieran ser valiosas para contribuir a la mejora continua de la regulación normativa, en otras palabras, que si tanto habla de “lo nuevo” que proponga nuevas rutas de crecimiento económico, nuevas formas de atraer inversión extranjera, nuevas iniciativas para reformar las leyes que ya se encuentran rebasadas por la actualidad misma.

De Xóchitl Gálvez se espera que dé un manotaso sobre el templete y que recurra a estrategias mucho más contundentes que solo el hecho de repetir que con ella en la Presidencia de la República, México cambiará para bien y que la Salud y la Seguridad de las personas, mejorará notablemente.

Mientras que de Claudia Sheinbaum, se espera que mantenga la cordura, n se espera que haga revelaciones arroyadoras o electoreras, pienso que se mantendrá sin contestar las preguntas complicadas que se le hagan y seguirá su estrategia de no resbalarse frente a millones de televidentes que podrían convertirla en la próxima Presidenta de la República.

En el ámbito local, no se esperan sorpresas, el PRI y el PAN mantendrán la hegemonía y hasta el control del Congreso Local, impulsarán reformas y legislaciones con Gaby Hernández y Gina Campuzano en el Congreso de la Unión y se pavimentará el camino rumbo al segundo tercio del sexenio del Dr. Esteban Villegas, aunque – ojo – las compañeras de hoy podrían ser las contrincantes de mañana, pues recordemos que quien sucederá a Esteban Villegas en la Gubernatura del Estado, obligadamente tendría que ser una mujer.