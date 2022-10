Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Bienvenidos estimados lectores!, es un placer para mi compartir una semana mas con ustedes estas líneas, en la que les externo mis mas sincero cariño, deseo que hayan tenido una excelente semana y que esta que comienza sea aún mejor para ustedes, que compartan sus mas profundos sentimientos con sus seres queridos y este cariño los llene de paz, armonía y felicidad.

El clima sigue frío, las temperaturas continúan descendiendo y que mejor para disminuirlo un poco que un rico atole de pinole.

Una mujer muy impetuosa, y con muchas ganas de salir adelante es la guapa VICTORIA UBIÑA ANDRADE, sin duda una mujer, con grandes cualidades y muy linda tanto interiormente como en lo exterior, además de todo ello es una mujer tenaz, sabe a dónde quiere llegar y lucha para conseguirlo, esta semana recibe una felicitación puesto que este veintitrés de octubre estará celebrando su cumpleaños..

La personalidad y las cualidades de una persona son quienes definen su camino a seguir y la joven KEYLA GALLEGOS NEVAREZ, es una mujer de muy nobles sentimientos, leal, honesta y una extraordinaria amiga, estas son solo algunas de las muchas cualidades que se pueden decir de ella, además de todo siempre tiene un trato amable y una sonrisa para toda persona.

La chica más guapa de esta semana es EVELYN GALINDO HEREDIA, una mujer en toda la extensión de la palabra, muy noble, sencilla y carismática, siempre luchando por sus ideales; tiene una belleza física deslumbrante, pero mas sin embargo esto se opaca por sus grandiosa forma de ser, ahora bien esta claro que es hermosa en una gran magnitud, la verdad es todo lo que un hombre espera de una mujer, por que además es muy pero muy estudiosa y dedicada.

Otro exponente de la belleza santiaguera es la señorita CAMILA ORTIZ DUARTE, quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho mas su belleza.

Los hermanos Virrey Herrera estuvieron de manteles largos / Foto: Cortesía |

Esta semana reconocemos en la señorita MICHELLE RAMÍREZ PEÑA como la chica más dedicada, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita solo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas.

Continuando con los pasteles y las serpentinas, mandamos una felicitación para la, este veinte de octubre, la guapa ALEXIA GARCIA TERRAZAS, estuvo de manteles largos al cumplir un añito mas de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida .

VALERIA AGUIRRE CENICEROS, es una joven de gran carácter y personalidad, que conjuntado con su belleza, se hace dinamita pura, pero sin embargo hay que resaltar algunas de sus cualidades que la hacen ser una mujer interesante: es decidida, aventurera, con metas, inteligente, sencilla, simpática, una excelente amiga, etc., etc., así que en pocas palabras es todo un estuche de monerías, y una gran mujer.

Una de mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida ALEJANDRA GONZALEZ SALAZAR, una guapa señorita muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos y su familia , demostrando la calidad de mujer que es a pesar de su corta edad.

ANAHI RIVERA OLIVAS, es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una esplendida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

SOFIA FIERRO ACOSTA, recibe una felicitación muy especial ya que el veinticuatro de octubre esta guapa mujer estará de fiesta al celebrar un año más de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, 8sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida.

Llega el momento de conocer a la chica bombón, una joven súper guapa es para DANNA MELERO AYALA, quien aparte de gozar de una esplendida belleza física y una madurez impresionante, es una chava súper sencilla, deportista y dedicada.

Santiago cuenta con grandes exponentes de la juventud, dentro de los que destaca ABIGAIL RAMOS VELAZQUEZ y eso solo es algo de todas esas características únicas que lo identifican, ya que a pesar de todo es un joven muy educada y sencilla.

Ahora la chica mas guapa y trabajadora de esta semana es para la señorita CINDY SAUCEDO TERRAZAS, es una chica muy sencilla, agradable y de unos sentimientos muy nobles, por supuesto no podemos olvidar decir que es muy responsable y dedicada en todo lo que hace.

Una chica súper buena onda, relajada, entregada a sus estudios en la secundaria, una chica de familia es nada menos que ADILENE MELENDEZ HERNANDEZ, por cierto que es muy guapa , a quien se le ve siempre muy feliz y con una gran sonrisa que contagia con solo mirarla.

Una chica llena de entusiasmo por la vida, muy alegre y perseverante es PAOLA QUIÑONES NUÑEZ, quien tiene una personalidad y única, por lo cual es muy querida por sus amigos, por que es natural, no le gustan las mascaras ni la hipocresía.

XIMENA SANTELLANES GARCIA sin duda alguna es una excepcional mujer, siempre la podemos ver de buen humor, sonriéndole a la vida, y dando lo mejor de si, una guapa y extrovertida mujer que trabaja duro por conseguir sus metas, llena de carisma, simpatía y de mucha energía, día con día demuestra tener grandes capacidades, en toda la extensión de la palabra es todo un mujeron.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, AYMAR FAVELA DELGADO es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este veinticuatro de octubre celebrara su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida..

LLUVIA HERRERA VILLA, es otro exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

Una felicitación para guapa MARIBEL ESTRADA VAZQUEZ, quien el veintiséis de octubre, estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; por que siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora

La señorita KIMBERLY ESPARZA CABRIALES una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de si misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las jóvenes más bellas de la tierra pinolera y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Un cumpleaños sólo es la suma de la persona en la que te has convertido: en una persona maravillosa llena de virtudes, ¡Muchas Felicidades! Para FERNANDA GALLARZORODRÍGUEZ, ya que este diecinueve de octubre estuvo festejando un año más de vida, por lo cual sus amigos, le desean lo suficiente en la vida, que siga llena de energía, deseándole que se la pase súper bien, reiterándole su cariño incondicional, y esperando que recuerde siempre lo especial que es, y que cuenta con el apoyo de ellos por ser la gran persona que es

GRECIA SOLIS TRUJILLO, resulta ser una bella jovencita que denota una gran actitud ante la vida, A quien siempre se le ve dando el cien por ciento en cada cosa que hace, brindándole a la vida su mejor cara.

Esta semana JAQUELINE SANCHEZ HERRERA, es un exponente santiaguero de la perseverancia, trabajo, esfuerzo y belleza, esta joven mujer sin duda alguna está luchando por sus metas y estamos seguros de que lo lograra, porque el trabajo y la personalidad son la mejor carta de recomendación, así que pues tiene todo para triunfar en la vida,

Una mujer con porte y belleza es la señorita FATIMA LOPEZ ARREDONDO que además de todo es sumamente inteligente, ahora sí que tiene todo para triunfar en la vida, puesto que es una chica de esfuerzo y lucha constante por sobresalir en lo que realiza, a pesar de ser muy joven, tiene una mentalidad muy madura que la hace resaltar aún más.

Una mujer de madera fuerte, de personalidad noble e intensa a la vez, con mucha presencia, toda una dama es la MARELY URIBE VALLES, a quien le mandamos una felicitación con mucho amor de parte de su familia que la aman por sobre todas las cosas, y le desean una vida llena de dicha, salud y bendiciones, con motivo de la celebración de su cumpleaños este veintiuno de octubre agradeciéndole de todo corazón todos esos años de dedicación, entrega y amor.

una felicitación con mucho cariño para la guapa VERONICA CHAVEZ SILVA, ya que el este diecinueve de octubre estuvo de manteles largos al cumplir un año más de vida, un año en el que ha vivido experiencias buenas y malas, pero siempre tomado de la mano a su familia; quien recibe una gran felicitación, deseándole todo lo mejor del mundo, que dios lo colme de dichas y bendiciones

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para la señora MONSERRATH VALVERDE ALARCON, quien este veinticinco de octubre estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante sonriéndole a la vida día a día al lado de su hermosa familia.

Con gran entusiasmo la guapa JOCELYN SANCHEZ SALAZAR se distingue por ser una señorita llena de energía, y alegría, mismas que comparte con sus amigas y su familia.

Una mujer que gusta de trabajar sin quejarse, y dar lo mejor de ella es la guapa VALENTINA OLAGUEZ MENDEZ, una mujer con gran congruencia en sus palabras y su proceder, es una fina persona, que se ha hecho respetar y admirar por su excelente forma de ser.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una belle mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices JAZMIN MARQUEZ CARRILLO, es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este veintitrés de octubre , celebrará su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

KARLA CEPEDA ONTIVEOS, una mujer en toda la extensión de la palabra, muy noble, sencilla y carismática, siempre luchando por sus ideales; tiene una belleza física deslumbrante, pero más sin embargo esto se opaca por sus grandiosa forma de ser, ahora bien está claro que es hermosa en una gran magnitud, la verdad es todo lo que un hombre espera de una mujer.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo los secretos mas profundos de este atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles unas recomendaciones, abrígate bien, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica: yessyflores140787@gmail.com gracias por ser parte de este atole de pinole.

Recuerda: Cuando la vida se ponga dura recuerda que tu eres la persona más fuerte de el mundo para alguien