En uno de los cafés ubicados en los portales del Museo “Francisco Villa” la encantadora reina de la Feria Nacional Durango (FENADU) 2023, Diana Galaviz, dijo que para ella Durango tiene un significado muy especial, porque, "es mi vida, porque aquí nací, y aquí me he formado como persona; estoy orgullosa de mi tierra y mis raíces”, dijo.

Te puede interesar: El toreo lo lleva en la sangre, el flamenco en el corazón

Y siendo el alacrán un referente de Durango a nivel nacional e internacional Diana dijo que sí se considera un alacrán durangueño, “por supuesto que me considero un alacrán durangueño, por lo que esto representa para la ciudad y para los duranguenses, y considero que cada uno de nosotros deberíamos sentirnos de tal manera, ya que somos personas fuertes y aguerridas cuando es necesario”, agregó.

Sobre su lugar favorito dijo que le gusta de Durango todas las maravillas naturales con las que cuenta este hermoso estado, el simple hecho de viajar por carretera y observar la sierra madre occidental, “hospedarme en una de las miles de cabañas que existen en diferentes puntos de la ciudad, acampar en el parque natural El Tecuán, recorrer las calles de Nombre de Dios, caminar por el puente de Mapimí, que son dos de nuestros pueblos mágicos; las cascadas de El Salto de Agua Llovida, etcétera”, nos comentó.

Para la encantadora Diana definitivamente su vida dio un cambio muy radical a raíz de su coronación como reina de la FENADU, según nos dijo, “cambió bastante, radicalmente diría yo, en el sentido de que yo nunca había participado en ningún tipo de eventos como éste, participaba en eventos culturales como en danza, música, algunos deportivos; pero jamás había participado en un certamen de belleza como tal, cambió bastante, pero en un muy buen sentido, porque ahorita me doy la oportunidad de salir de mi zona de confort, de crecer como persona, de tener otra visión de la vida”.

Diana Galaviz, reina de la FENADU 2023 / Foto: Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

En su familia son únicamente ella y su mamá la señora Luz Elena Sánchez Salinas (quien se encontraba presente durante la entrevista) y de quien siempre ha recibido un gran apoyo para sus proyectos.

Dentro de las actividades que ha tenido Diana se encuentran el promover la Feria, “aquí y en otros estados, y dentro de la Feria tengo la obligación de asistir a todas las actividades dentro de las instalaciones como en La Velaria, actividades deportivas y culturales, la Expo Banda, que se reincorpora al programa y mi rol es estar ahí en la mayoría de los eventos a realizarse”.

Diana Galaviz, reina de la FENADU 2023 / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Reconoció que Durango tiene muchas cosas que ofrecerle al turismo y a sus ciudadanos, “para empezar tenemos un clima muy variado; en cuestión de seguridad somos uno de los cuatro principales estados con mayor seguridad a nivel nacional y que es lo que los turistas buscan, que vengan y se sientan cómodos en una ciudad diferente, todo lo que son los museos, el centro histórico, las cabañas de la Sierra y vacacionar a dos o tres horas tenemos el mar y hay mucho qué ver en Durango”.

La joven estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Durango dijo que le gusta mucho su carrera aunque últimamente no se ha dedicado mucho a ella, “porque cambió por completo mi forma de pensar, ¡pero sí!, en unos años sí me veo como una Ingeniera Civil”, dijo.

Como joven que es Diana dice que “me preocupa el bienestar de los jóvenes y la seguridad, son las principales cosas que me preocupan porque como joven me quiero sentir cómoda en un lugar o en un espacio y en La Feria siento que vamos a tener la oportunidad de sentirnos cómodos”.

Diana Galaviz, reina de la FENADU 2023 / Foto: cortesía | FENADU 2023

Sobre qué es lo que le va a dejar haber sido imagen de la FENADU 2023 dijo, “Más que ser una imagen, siento que es ser como un portavoz, dar a conocer a las demás personas, tanto de aquí de Durango como de fuera, lo que tiene para ofrecer, también no nada más quedarnos en el ámbito de la Feria, sino ir más allá y apoyar a las demás personas; yo soy una persona muy social, me gusta mucho ayudar y a mí en un futuro me gustaría continuar en cosas más sociales”, agregó.

Por último conminó a los duranguenses de todo el estado para que disfruten plenamente de los festejos que iniciaron el pasado 14 de Julio y que culminan el día 30 celebrando su 460 Aniversario.