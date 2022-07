El Instituto Aragón presentó The Final Runway & Aragón Diseña

Muy exitosamente fueron presentadas las pasarelas “The Final Runway” y “Aragón Diseña” del Instituto de Modas Aragón, institución de prestigio en nuestra entidad y fundado por la maestra María Teresa Nevárez de Aragón (+) a quien se le rindió un sentido homenaje a través de un video.

El evento tuvo lugar en uno de los salones del Centro de Convenciones Mondän, en donde la apertura estuvo a cargo de los talentosos alumnos que concluyeron su semestre y presentaron una pasarela titulada “Aragón Diseña”, para al finalizar realizar el cierre del evento con “The Final Runway”, donde las dos graduadas fueron Ana Ruiz con su colección “Indefinida” y Valeria Flores con “Weird”.

Diseño de Valeria Flores / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El evento contó con la presencia de distinguidas personalidades que fueron amablemente recibidas por la directora de la institución, la diseñadora de modas Estela Aragón y entre los asistentes se encontraban José Campuzano González, director de Innovación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Turismo; Emily García Montiel, representante del Consejo Coordinador Empresarial y Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE); Lorena Contreras, representante de Durango Fashion Week y directora del Grupo Creativo Durango; Perla Edith Pacheco Cortez, vicepresidenta nacional del Consejo Directivo AMMJE y la empresaria Alia Lorena Ibarra de Arreola, además de público en general, patrocinadores y estilistas, además de medios de comunicación.

Para el desfile de “Aragón Diseña” estuvieron participando Alejandra Martínez con “Rose Petals”, Myldred Rodríguez con “Las Estaciones Emocionales del Duelo” y “Dulce Estilo de la Moda”, Selene Hernández con “Sweet Boom” e “Industyle”, Sofía Galván con “Un Siglo Entre Colores”, Ray Nevárez con “Bipolarity in Mode: Maravella”, Joss Rodríguez con “Espíritus Libres” y “Sweet Flora”, José Vázquez con “Pip Pop” y “Divinidad Femenina”, Ana Ruiz con “Lobby Girl”, Valeria Flores con “Lightin up the Streets” y Sandy Domínguez con “Mariposa Negra”.

Ana Ruiz y su colección / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Indefinida” de Ana Ruiz es una colección que se basa en esta relación de la moda con la feminidad, y, además se inspira en el espíritu festivo que viene tras la pandemia. A través de colores vibrantes, brillo y lentejuelas, la ropa pretende contagiar optimismo y seguridad a la mujer.

Por su parte Valeria Flores con “Weird” tuvo como inspiración la década de los años 20, tomando como punto principal la vestimenta de las chicas flappers y de los gangsters e hizo la fusión con un concepto un tanto contrastante, que marca rebeldía, inconformidad y que va contra lo establecido, siendo este claramente el movimiento “punk”.

Ambas pasarelas recibieron el reconocimiento a través del aplauso del público asistente y de personal docente del Instituto Aragón, quienes les hicieron entrega de un reconocimiento por concluir su licenciatura.