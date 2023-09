Gabriela Alejandra Zurita, reina de Nuevo Ideal 2023

Para Gabriela Alejandra Zurita Montenegro, reina de Nuevo Ideal 2023, es un orgullo ser mexicana “porque nuestras raíces, tradiciones y cultura son inigualables… los mexicanos llevamos muy dentro el amor por nuestro querido México y lo expresamos a través del arte, la danza flolclórica y autóctona, así como los deliciosos platillos que distinguen a nuestro país y el canto de todos aquellos que alzan su voz para honrar al México de todos los que vivimos aquí y los que han emigrado a otros países”, dijo a propósito del 213 aniversario de la Independencia de México.

La joven que recientemente fue coronada en la Feria de Nuevo Ideal tiene 21 años de edad y se encuentra por culminar sus estudios como Licenciada en Cosmetología en la Universidad Autónoma de Durango (UAD).

Valora mucho a la familia / Foto: cortesía | Felipe Ornelas

Nuestra entrevistada es hija de los señores Manuel Zurita Chávez y Sandra Estela Montenegro, su familia se encuentra también conformada por sus tres hermanos, Otoniel, Sandi y Sarahí.

Sus gustos van desde su color favorito que es el rosa, le gusta escuchar todo tipo de música y cada género musical, ya que le gusta conocer los gustos musicales de todas las personas, por lo tanto se considera como un mezcla de todo. En cuestión del cine le gustan las películas de acción y suspenso. Como actividad deportiva le gusta ir al gimnasio y correr para mantenerse en forma.

Se siente orgullosa de ser mexicana / Foto: cortesía | Felipe Ornelas

Gabriela Alejandra dijo cuando le preguntamos sobre cómo vislumbra su futuro, “en mi futuro me visualizo llevando a cabo mis proyectos, me gustaría tener un negocio propio, un spa donde pueda ofrecer servicios a toda la comunidad de Nuevo Ideal, mi municipio. Quiero seguirme preparándome para ofrecer servicios de gran calidad”.

Para esta encantadora joven su familia es algo muy importante ya que “es el vinculo más valioso que existe, creo que es donde nos forjamos como personas de bien, aprendiendo a crecer y a ser personas humildes, honestas, respetuosas y responsables. En mi familia se me ha sembrado por medio de mis padres el siempre ayudar a los demás, creo que siempre podemos aportarle algo a la sociedad y una acción hace la diferencia. Gracias a Dios soy bendecida con una familia hermosa en donde me siento completamente amada”, comentó.

Está por graduarse de licenciada en Cosmetología / Foto: cortesía | Felipe Ornelas

Alejandra, como regularmente le llaman en su familia y amistades compartió con nosotros fotografías que le fueron tomadas por Felipe Ornelas, con maquillaje, peinado y asesor de imagen de Fernando Acosta Barragán y luciendo hermosos diseños de David Ambrossio (diseñador yucateco) y el duranguense Alberto Ramírez.

Por último y al preguntarle sobre el significado que tiene para ella la amistad, la encantadora reina de belleza dijo que “para mí, la amistad es el rodearte de personas que aporten un granito de arena a tu vida, el ayudar sin esperar algo a cambio; el querer como hermano a alguien que no forma parte de tu familia de sangre, la amistad se basa en la sinceridad, en ser incondicionales y en el dar cariño desinteresado. Me rodeo de personas muy bonitas, que me aconsejan y acompañan a lo largo de mi trayecto. Creo en la reciprocidad de regresar todo lo bonito que los demás aporten a tu vida”, concluyó.