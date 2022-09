Nuevamente el potenciador de imagen pública duranguense, Carlos Emilio Carranza, será objeto de un reconocimiento más a su impecable trayectoria, en la hermosa ciudad de Monterrey, donde será galardonado junto a otras personalidades nacionales e internacionales por parte de un conocido medio de comunicación internacional el próximo 30 de septiembre.

En exclusiva para El Sol de Durango, comentó que se siente feliz y “nunca deja de sorprenderme y emocionarme el hecho de que mi trabajo llegue a tantos lugares y que les guste y me elijan para darme este reconocimiento que otorga este canal de televisión, y también me emociona que estará lleno de talentos del ámbito artístico, cultural, deportivo, labor social, industrial y demás galardonados internacionales, igual soy el más feliz y agradecido porque lo recibiré en una ciudad llena de paisanos duranguenses, en especial de Villa de León Guzmán, Durango, frente a amigos y familia que tanto quiero que residen en Monterrey”.

Otro galardón para el duranguense Carlos Emilio Carranza

Agregó que las características que tomaron en cuenta para otorgárselo fueron la amplia cobertura que tiene como profesional de la imagen "y que con mi trabajo abarco ámbitos del área de comunicación como radio, televisión, moda editorial, conferencias y las asesorías de decodificación de imagen física, social, política, moda y artística en México”.

Respecto a la posición que los galardones representan en su carrera de potenciador de imagen pública señaló “sería no muy humilde de mi parte decir que soy el mejor, pero sí me posicionan como uno de los trasgresores de esta profesión, pues aunque hay varias personas que están en mi misma carrera, no abarcan tantas áreas como yo, pues siempre estoy en estudio constante y en la búsqueda e investigación para que mi preparación sea óptima y así poder ofrecer una visión de servicio y experiencia élite de alta calidad”, dijo entre sonrisas.

Agregó que “el compromiso de ser una mejor persona y un mejor profesional lo hice desde el primer reconocimiento que me dieron hace años y no he quitado el dedo del renglón, pues soy muy perseverante en lo que hago, el compromiso lo tengo primero que nada con mi familia y después con todas aquellas personas que me siguen y me ven como ejemplo de superación, a esas personas que no dejan de soñar y quieren crear de su vida, una vida de éxito con un trabajo honesto basado en la ética y el respeto que buscan la trascendencia en sus diferentes ámbitos, les dedico siempre estos reconocimientos”.





Carlos Emilio aseguró que ofrece este premio a toda esa gente que con sus porras y buena vibra lo alientan a ser mejor ser humano, así como a los jóvenes de las nuevas generaciones para que vean que salir de su mundo de confort tiene recompensas, ""no es fácil, pero tampoco imposible, aunque salgas con una mano adelante y otra atrás, se pueden crear grandes historias de éxito con el simple hecho de creer en ti. A veces nos ven como la oveja negra de una familia o de un pueblo o ciudad, pero el moverte marcará tu destino y tu futuro, te invito a que si tienes un talento es importantísimo seguir puliéndolo, estudiando y esforzándote conforme avanzas para lograr esos objetivos que te pusiste pues te hará trascender y pasar a la historia como alguien que jamás se rindió y siempre luchó por sus sueños”, concluyó.