Documental “Frida”, de Carla Gutiérrez, se exhibe en Festival Sundance en la CDMX

Para dar al espectador “un ángulo distinto” de Frida Kahlo, durante los últimos tres años, la directora Carla Gutiérrez se enfocó en investigar lo máximo posible de la pintora mexicana; recabó todo el material disponible de entrevistas, testimonios de allegados, así como documentos y cartas escritas por la propia artista. Con esta información, la cineasta peruana concretó un documental, titulado “Frida”.

“Ha habido proyectos extraordinarios en cine sobre ella, pero realmente queríamos enfocarlo a su voz y sus propias palabras, eso no se había presentado completamente, queríamos que ella tuviera la palabra en el proyecto”, afirmó la directora en entrevista con El Sol de México.

Cultura Frida Kahlo narra su propia vida en nuevo documental en Festival de Sundance

“Coleccionamos todos los escritos que había hecho, su diario, muchas cartas que mandó a su gente querida, a sus amantes, a Diego Rivera, su mamá, su doctor y también hizo algunas entrevistas al final de su vida que están en periódicos. Realmente leímos todo lo que había dicho en escrito”, agregó.

Una de las dificultades a las que se enfrentó la directora fue encontrar la voz indicada para Frida. Realizó un casting para buscar la mejor voz y encontró a Fernanda Echevarría del Rivero, quien recrea la historia de la pintora.

“No hay grabación de la voz de Frida, hasta ahora sabemos que no existe, eso nos dio un poco de libertad porque no teníamos que buscar una voz que fuera similar, lo que estábamos buscando era una actuación que nos diera esa madurez de una mujer que había vivido bastante dolor, pero que nunca había perdido la pasión y la curiosidad que tenía desde niña y la felicidad de seguir viviendo.

“Al encontrar a Fernanda fue como magia porque su actuación fue muy talentosa. Cuando pusimos la voz de Fernanda bajo las imágenes de Frida fue como darle vida a este espíritu que estábamos armando con sus palabras”, aseguró.

El amor por el trabajo de Frida Kahlo surgió desde que Carla era una joven. Ella emigró de Perú a Estados Unidos, país que es su residencia actualmente. “Estuve obsesionada con Frida desde muy joven, conocía todos sus detalles, pero realmente escuchar su voz, ver la textura de su personalidad en todos sus escritos fue lo que me sorprendió y me llenó de vida”, indicó.

“Algo que descubrí es que Frida no tenía pelos en la lengua, la manera como ella hablaba de la gente que no le gustaba o los lugares, me impresionó, pero también escuchar su fragilidad de mujer porque realmente es un símbolo que tenemos, pero escuchar de ella misma sus dolores fue una cosa muy especial”, sostuvo.

Este documental marcó el inicio de la primera edición del Sundance Film Festival CDMX 2024, que estará disponible este fin de semana en diferentes cines de la capital.

La directora acudió al estreno y lució emocionada en todo momento. “Me siento muy feliz. El hecho de que el público mexicano lo pueda ver en pantalla grande me emociona muchísimo, eso emociona a todo mi equipo porque es un trabajo hecho para México”, finalizó.