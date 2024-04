Raquel Riba Rossy, critica al amor romántico en la quinta entrega de “Lola Vendetta”

Sin imaginar el alcance de sus trazos, Raquel Riba Rossy un día creó un bosquejo de una joven mujer llamada “Lola Vendetta” para quejarse de todo lo que le parecía molesto. De pronto, aquel ejercicio de dibujo le hizo ver que ese personaje femenino era un reflejo, no sólo de lo que le disgustaba a ella, sino a la mayoría de las mujeres a su alrededor. Así fue como comenzó su andar y aprendizaje junto a “Lola”, cuya más reciente novela es “Lola Vendetta. Katanazo al amor romántico”.

“Cuando me di cuenta de lo que hacía ‘Lola’, me lancé a leer e informarme sobre el feminismo, porque yo sabía realmente poco, aunque lo intuía. Al principio creí que iba a leer los libros más importantes del feminismo, pero llevo 10 años y no termino nunca. Yo con ‘Lola Vendetta’ he querido ampliar el foco para buscar un cambio de lo que nos han enseñado como mujeres”, menciona Raque Riba Rossy, en entrevista con El Sol de México.

Cultura Población lectora se reduce en última década: uno de cada tres mexicanos no lee

La autora considera que, de no ser por la misma conciencia de las mujeres en las últimas décadas, “Lola Vendetta” no habría tenido este impuso. Por la misma razón es que piensa que su experiencia al dibujarla ha sido de un aprendizaje entre los movimientos feministas alrededor del mundo y su propia vida, que le permite hablar desde una perspectiva distinta sobre temas como la rebeldía adolescente, las rupturas amorosas, las relaciones entre madres e hijas, la construcción de las masculinidades, la muerte, entre otros.

EN BUSQUEDA DE SOBERANÍA

Para esta nueva entrega, “Lola Vendetta” critica la idea de que las relaciones amorosas deben responder a una especie de “magia”, por la cual ambas partes habrán de vivir felices para siempre.

“En esta historia, intenta destruir esa idea de la que también es víctima, como lo somos todas las personas de la tierra, pero especialmente las mujeres. Nosotras hemos sido las espectadoras de las narraciones, películas, canciones o materiales culturales, donde estamos en segundo plano o de la mano de un señor interesante. Costaba encontrar en esas narrativas mujeres con identidad propia, decisión, capacidades de estrategia, auto placer”, apunta la autora, que se ríe el reconocer que los personajes con esas características eran villanas o brujas.

Si bien, tanto en este libro como en los otros cuatro que componen su saga, “Lola Vendetta” destaca por su forma directa de proceder y expresarse, también se puede ver a una mujer por momentos confundida, y que incluso sufre en la búsqueda de su propia voluntad y autovaloración.

La autora menciona que jamás ha sido su intención dibujar un personaje incólume, porque no funciona para el tipo de historias que escribe, pero también porque procesos como estos, por los que “Vendetta” y cientos de mujeres pasan, no son sencillos.

“El proceso de soberanía sobre una misma es doloroso, requiere de levantar la tapa de los horrores y ver lo que hay debajo, porque muchas veces lo que una ha vivido o lo que ha comprendido como verdad o asumido que le toca cargar en la vida, no nos deja avanzar. Eso era algo que tenía que vivir este personaje”, agrega.

CABALLO DE TROYA

Llena de humor, ágiles trazos y sin tapujos para narrar lo sucesos más difíciles de afrontar en las vidas de las mujeres, “Vendetta” se caracteriza por su agudo sentido crítico, y facilidad expositiva para desarrollar temas, tanto básicos como complejos, en este caso de las relaciones de pareja y el autorreconocimiento.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sobre estas características en sus comics, la ilustradora comenta que responden a una necesidad, surgida en principio de la experiencia de tener que comunicarse con un hermano suyo que vive con una discapacidad, por lo que recurrió al dibujo como método de sintetizar información para comunicarse con él. Pero también porque reconoce en los dibujos una herramienta poderosa, que muchas veces es mejor reconocida por niños y adolescentes, cuando en realidad es útil para todos, independientemente su edad.

“El dibujo tiene como característica especial que es un lenguaje que aprendemos mucho antes del lenguaje escrito. Es fácil comprender las emociones de los personajes y más aún si están enmarcados con trazos que nos parecen agradables. Yo siempre digo que el dibujo es una especie de Caballo de Troya, pues a través de él se pueden pensar conceptos súper complejos para el cerebro humano”, finaliza.