“Drako” y Hanna dominan en el WCT de CDMX

El duranguense Sergio “Drako” Cossío derrotó por nocaut al costarricense Edgar “Cebollero” Delgado en la pelea estelar LUX 022 de Artes Marciales Mixtas, las actividades se llevaron a cabo en el Pepsi Center WCT de la Ciudad de México.

Originalmente la pelea estaba pactada por el cinturón de peso ligero, el duranguense llegaba como monarca, pero perdió el cinturón en la báscula al registrar 157.25 libras, 2.25 libras más del peso reglamentario, por esta razón el cetro quedará vacante.

Ya en el combate, Sergio “Drako” Cossío se alzó con la victoria por medio del nocaut técnico en el último segundo del primer asalto al costarricense.

Fue el mismo “Drako” quien expresó al final de la pelea que, como siempre, muchas gracias mi gente. Siempre trabajo por los objetivos y ahora me metieron en problemas, me tocaron dos veces, buenas manos, buen juego, me hizo fuerte mi ‘Cebollero’ y se dieron las cosas.

En la función realizada en el Pepsi Center también se tuvo la participación de otra duranguense, Hanna Ramos, la cual venció a su contendiente Idari Sánchez.

Prácticamente desde el primer round, la duranguense dominó, tanto fue así que su rival, Idari, comenzó a sangrar mucho de la boca y de la nariz, por los duros golpes que le metieron.

Una derecha de la duranguense Hannah a los 3.07 minutos del tercer round, le dio la victoria y así llevarse la mirada de todos los asistentes.