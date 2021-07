Durango suma dos Oros más en atletismo en los JNC 2021

Otra gran jornada de atletismo para Durango, obteniendo dos oros, inicialmente para Lizeth Parga en los 400 metros planos sub 23 con tiempo de 54.90 segundos, para que enseguida logra el segundo metal dorado José Ramón Flores con un tiempo de 47.97 segundos, sumando así dos preseas de primer lugar dentro de las, ONC2021 en Monterrey.

Sin duda una segunda sesión del atletismo dentro de los Juegos Nacionales Conade 2021, en donde los duranguenses tuvieron actividad en las disciplinas de 2 mil metros con obstáculos, 400 metros planos, 10 mil metros planos, lanzamiento de disco y en los relevos 4 por 100.

El primer duranguense en entrar en acción fue Carlos Enrique Montoya Olivas, quien representó al estado en la prueba de 2 mil metros con obstáculos dentro de la categoría sub 18 varonil, Carlos Enrique Montoya Olivas terminó la prueba con un tiempo de 7.11.53 minutos, fuera del podio.

En una segunda sesión del atletismo dentro de los Juegos Nacionales Conade 2021, en donde los duranguenses tuvieron actividad en las disciplinas de 2 mil metros con obstáculos/ Foto: Cortesía | CONADE

Fue el turno para los atletas duranguenses Carlos Daniel Gutiérrez y Víctor Ríos Romero, en la prueba de 400 metros planos sub 18 varonil, en donde Carlos Daniel se colocó en la séptima posición, mientras que Víctor Ríos Romero se quedó en el cuarto sitio de la prueba.

La siguiente en entrar en acción fue Lizeth Parga, la cual fue protagonista en la prueba de 400 metros planos dentro de la categoría sub 23 femenil, en donde se quedó con la primera posición del evento con un tiempo de 54.90 segundos y con ellos sumó una medalla de oro más para la delegación duranguense.

Más tarde en la prueba de 10 mil metros planos participó Jorge Iván Medina dentro de la categoría sub 23, en donde desafortunadamente abandonó en el kilómetro 8.

A la par de la prueba de los 10 mil metros, se llevó a cabo el lanzamiento de disco en donde José Ramón Flores consiguió la segunda medalla dorada en estos Juegos Nacionales Conade 2021 al terminar en la primera posición con una marca de 47.98 dentro de la categoría sub 23.

Finalmente, los relevos 4x100 de Durango se colocaron la siguiente manera la categoría sub 23 varonil terminó en el quinto puesto con un tiempo de 43.02, la categoría sub 20 varonil terminó en el quinto sitio con un tiempo de 44.33, mientras que la categoría sub femenil finalizó en el cuarto lugar con tiempo de 49.46 segundos.

La sesión de este viernes dejó dos medallas de oro para Durango, para el sábado la actividad de los duranguenses iniciará con el lanzamiento de martillo, continuará con los 200 metros planos, 5000 metros y finalizará con el relevo 4x400 mixto.