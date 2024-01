Esta semana se podría definir la situación de Generales

Según lo dicho por Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), esta semana podría ser la definitiva para saber si los Generales de Durango continúan como equipo en la temporada 2024 o definir la situación de la escuadra.

Es por ello que declaró que “Hemos hecho varios escenarios nosotros mismos de la posible participación o no participación, no creo que trascienda en ese sentido el que pueda jugar o no, pueda darse la posibilidad de que no jueguen, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder…

…respetando las autoridades y respetando los procesos de la liga y analizar la parte de que los talentos, jugadores como tal sigan en el proceso, vamos a esperar y esta semana será de definición para poder dar a conocer cual es la posición final”, aclaró.

Algunas de las especulaciones es que Generales se pueda mudar de ciudad, otra es que el equipo pase a ser propiedad de la LMB, también podría ser la llegad de un nuevo dueño, lo cierto es que aun no hay nada oficial.

A lo largo de varias semanas debido al fraude millonario de Yox Holding donde está involucrado el dueño y presidente de Generales de Durango, Carlos Lazo, no se ha sabido de manera oficial que es lo que va a pasar con el conjunto de La Tropa, ya que desde noviembre tuvo atrasos en los pagos y en noviembre ya dejó de pagar.

Deportes

Fue el pasado 18 de enero que Villegas Villareal dijo que César Cárdenas, director del Instituto Estatal del Deporte (IED), es quien ha tenido pláticas con los gerentes de los Generales, los cuales les han pedido que firmemos el estadio en comodato, pero el gobernador ha permanecido muy cauto.

Pese a toda la incertidumbre, los Saraperos de Saltillo a través de sus redes sociales invitan a su afición para que el 12 de abril los apoyen en su casa, ya que recibirán a los Generales de Durango.